Formel-1-Testfahrten Vettels Ferrari bleibt liegen

Erster kleiner Dämpfer der Saison für Sebastian Vettel und Ferrari: Der viermalige Weltmeister blieb rund zehn Minuten vor dem Ende des dritten Tags der Formel-1-Testfahrten in Barcelona auf der Strecke liegen. "Das Auto ist einfach ausgegangen. Wir hätten das ein bisschen besser timen können, damit es einfach in der Boxengasse passiert", sagte der 29-Jährige mit einem Grinsen und versicherte: "Grund zur Sorge gibt es aber nicht." So war die Testfahrt für den Ferrari-Piloten schon auf der Start-Ziel-Geraden des Circuit de Barcelona-Catalunya beendet. Bis dahin hatte der Deutsche im Ferrari allerdings erneut einen guten Eindruck hinterlassen.

Vettel stellte im SF70-H den Höchstwert von 139 Runden auf, mit einer persönlichen Tagesbestzeit von 1:19,952 Minuten musste sich der 29-Jährige zudem nur dem Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) geschlagen geben. Der Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg blieb in 1:19,705 Minuten unter jeder Qualifying-Bestzeit, die in der Vergangenheit auf dieser Strecke gefahren worden war.

Auf Rang drei der Tageswertung folgte Daniel Ricciardo (Australien) im Red Bull bereits mit einigem Abstand (1:21,153/69 Runden). Nico Hülkenberg kam in seinem Renault in 1:21,791 Minuten auf Rang fünf (42 Runden), dabei musste sich der 29-Jährige etwas überraschend hinter seinem britischen Teamkollegen Jolyon Palmer (1:21,396) einreihen, der Viertschnellster war.

Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/94 Runden) setzte auf Rennsimulationen und wurde mit einer persönlichen Bestzeit von 1:22,090 Minuten Siebter. Der 32-Jährige übernahm das Mercedes-Cockpit nach der Mittagspause von Bottas, der am Dienstag Long Runs gefahren war. Rookie Lance Stroll erlebte erneut einen bitteren Test: Wie schon am Dienstag beschädigte der 18-jährige Kanadier seinen Williams bei einem Ausritt so stark, dass der englische Rennstall den Testtag vorzeitig beenden musste.

Rosberg besuchte die Strecke am Vormittag und zeigte sich beeindruckt vom neuen Mercedes: "Das Auto sieht nach den Regeländerungen absolut monströs aus, und die Fahrer sind schon ganz aufgeregt", sagte er.

Die ersten Testfahrten in Spanien enden am Donnerstag. Vettel wird dann nicht mehr fahren, er tauscht das Cockpit wie geplant mit Teamkollege Kimi Räikkönen. Erst in der kommenden Woche sitzt Vettel bei den zweiten und letzten Tests (7. bis 10. März) wieder im SF70-H. Auch Pascal Wehrlein (Sauber) soll dann in die Saison starten. Der 22-Jährige musste wegen einer Rückenverletzung in den vergangenen Tagen pausieren.