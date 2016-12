Formel 1 Bremser Hamilton wird nicht bestraft

Motorsportchef Toto Wolff hat die direkten Anweisungen des Mercedes-Teams an Lewis Hamilton während des Formel-1-Saisonfinals in Abu Dhabi bereut. "Wir hätten anders kommunizieren müssen. Im Nachhinein hätten wir sie so fahren lassen sollen, wie sie es selbst für angemessen halten", sagte Wolff bei dem TV-Sender Sky: "In der Hitze des Augenblicks trifft man manchmal falsche Entscheidungen."

Hamilton hatte den neuen Weltmeister Nico Rosberg im anderen Silberpfeil lange ausgebremst und wollte so erreichen, dass er seinen Titel doch noch verteidigen kann. Das Team griff daraufhin ein und wies den Briten an, schneller zu fahren. Hamilton hatte Rosbergs Verfolgern mit seiner Taktik Überholmanöver ermöglichen wollen. Denn nur, wenn der Deutsche das Podest verpasst hätte, wäre ihm der WM-Titel noch zu nehmen gewesen. Dieser Plan ging jedoch nicht auf.

Damit dürfte auch entschieden sein, dass Hamilton keine Bestrafung zu erwarten hat, wie es der Aufsichtsratsvorsitzende Niki Lauda bereits vor Tagen angekündigt hat. Wolff hatte zunächst noch von teaminternen Diskussionen gesprochen. Direkt nach dem Rennen in Abu Dhabi hatte es Spekulationen gegeben, Hamilton könne sogar gesperrt werden.