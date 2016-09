Angeblicher Formel-1-Verkauf: Und was wird jetzt aus Ecclestone?

Wer soll neuer Besitzer der Formel 1 werden?

Gerüchte über einen Verkauf der Formel 1 gibt es schon lange, nun könnte es einem Bericht des Fachmagazins "Auto, Motor und Sport" zufolge schnell gehen. Dem bisherigen Haupteigentümer CVC aus Luxemburg soll ein Angebot des US-amerikanischen Medienkonzerns Liberty Media über 8,5 Milliarden US-Dollar vorliegen. Noch in dieser Woche könnte der Verkauf öffentlich gemacht und eine erste Rate überwiesen werden.

Liberty Media befindet sich mehrheitlich im Besitz von John Malone, der das Unternehmen vor 25 Jahren gründete. Der Milliardär, als Besitzer der Baseball-Franchise Atlanta Braves mit sportlichen Fragen vertraut, ist in Europa an diversen Kommunikationsunternehmen beteiligt - in Deutschland am Kabelnetzanbieter Unitymedia. Und genau hier soll auch ein Schwerpunkt in der Arbeit des neuen Besitzers liegen, die Rechte an den Bewegtbildern der Formel 1 sollen teurer als bisher veräußert werden und so die Möglichkeit geschaffen werden, Antrittsgagen für Rennstrecken und Eintrittspreise für Zuschauer zu verkleinern.

Warum will CVC verkaufen?

Für das Finanzunternehmen ist der Verkauf ein lukratives Geschäft. Vor zehn Jahren kaufte CVC Anteile für etwa 830 Millionen Dollar und könnte nun das Zehnfache erlösen. Zudem soll der Gewinn in den vergangenen Jahren bis zu fünf Milliarden Dollar betragen haben. Auf der anderen Seite steckt die Formel 1 aktuell nicht in ihrer besten Phase. Fehlende Spannung, Regelchaos und komplizierte Technik haben zuletzt viele Negativschlagzeilen produziert.

CVC-Chef Donald Mackenzie hat allerdings bereits dementiert, dass es zu einer schnellen Einigung kommen könnte. "Ich wäre überrascht, wenn es in dieser Woche irgendeine Bekanntgabe geben würde", zitierte die "Daily Mail" Mackenzie.

Getty Images Bernie Ecclestone

Was passiert mit Bernie Ecclestone?

Der Chefpromoter der Formel 1, der selbst noch 5,3 Prozent der Anteile hält, hat die Verhandlungen und die bevorstehende Einigung selbst bestätigt. Sofort kam im Fahrerlager das Gerücht auf, Ecclestone werde sich aus Verärgerung über den Verkauf zurückziehen.

Ohne finanzielle Entschädigung wird der 85-Jährige seinen Posten als Geschäftsführer aber sicher nicht räumen. "Ich tue, was ich immer getan habe", sagte Ecclestone am Rande des vergangenen Rennens in Monza. "Es ist meine Entscheidung, welche Rolle ich einnehme." Und auch Mackenzie glaubt nicht an eine schnelle Ablösung Ecclestones. "Soweit ich weiß, wird Bernie bleiben. Nichts hat sich geändert."

Welche Änderungen stehen der Formel 1 bevor?

Liberty Media will die Formel 1 an der New Yorker Börse platzieren - dadurch dürfte sich aus sportlicher Sicht wenig ändern. Anders sieht es bei der Gewinnverteilung an die Teams aus. Ecclestone hat individuelle Verträge ausgehandelt und bevorzugt so Traditionsrennställe und Teams mit wichtigen Herstellern.

Über ein Bonussystem erhielt Ferrari in der vergangenen Saison beispielsweise mehr Prämien als Weltmeister Mercedes, Sauber wiederum bekam insgesamt 138 Millionen US-Dollar weniger als Ferrari. Wegen dieses Ungleichgewichts läuft vor der Europäischen Kommission ein von Sauber und Force India angestrengtes Verfahren. Dieses System will Liberty Media kippen, um wieder mehr Konkurrenzkampf zu fördern.

Außerdem könnte es die Formel E, eine Formel-Rennserie mit Elektromotoren, ins Rahmenprogramm der Formel 1 schaffen. Bisher können die Zuschauer an einem Rennwochenende mit GP2, GP3 und Porsche Supercup drei weitere Rennserien verfolgen, mit der Formel E soll der Blick aber mehr in die Zukunft gerichtet werden.

Wer könnte auf Ecclestone folgen?

Wenn es Malone und Liberty Media schaffen, die über 30-jährige Regentschaft von Ecclestone zu beenden, dürfte auch dessen Alleinherrschaft beendet sein. Nach Informationen von "Auto, Motor und Sport" soll die Formel 1 in Zukunft von drei Personen gelenkt werden:

Der US-Amerikaner Chase Carey, bislang Vizepräsident des Medienkonzerns 21st Century Fox, soll den Börsengang in die Wege leiten. Zak Brown, ein Motorsport-Marketingexperte könnte eine große Schwäche der Formel 1 ausmerzen. Bisher ist die Königsklasse des Motorsports in sozialen Medien nur unzureichend vertreten. Und für das Tagesgeschäft gilt der Spanier Alejandro Agag, Promoter in der Formel E, als Favorit.