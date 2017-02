Formel 1 Bottas fährt am längsten, Defekt bei Red Bull

Die neuen Formel-1-Rennwagen sollen bis zu fünf Sekunden schneller sein als ihre Vorgänger der vergangenen Saison. Bei den ersten Testfahrten in Barcelona hat sich nun angedeutet, dass diese Einschätzung realistisch ist. Am Vormittag fuhr Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in 1:22,791 Minuten die schnellste Runde und blieb damit nur knapp unter der schnellsten Qualifying-Zeit beim Großen Preis von Spanien des vergangenen Jahres. Lewis Hamilton setzte am Nachmittag noch einen drauf und blieb unter der Marke von 1:22 Minuten. Gerade bei den ersten Tests setzen Teams und Fahrer auf eine verhaltene Taktik, die Zuverlässigkeit der Boliden geht vor Schnelligkeit.

Vettel verwies am Vormittag Mercedes-Zugang Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Der Finne landete in seinem Silberpfeil 0,378 Sekunden hinter dem viermaligen Weltmeister. Bottas, der als Ersatz für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg verpflichtet wurde, absolvierte mit 79 Runden allerdings die mit Abstand längste Distanz, Vettel folgte mit 62. Mercedes kann sich, wie in den vergangenen Jahren, auf die Technik verlassen.

Nach den umfangreichen Regeländerungen mit breiteren Autos und breiteren Reifen, die für mehr Abtrieb und Kurvengeschwindigkeiten sorgen sollen, sind die Testtage in diesem Jahr besonders wichtig, allerdings lassen sich Rundenzeiten insgesamt nur schwer vergleichen, da jedes Team ein völlig individuelles Programm absolviert.

Mit Problemen hatten zunächst Red Bull und McLaren zu kämpfen. Der Wagen von Daniel Ricciardo - in Barcelona geht jeweils nur ein Fahrer jedes Teams auf die Strecke - streikte bereits nach wenigen Runden, Grund war ein defekter Sensor. McLaren-Pilot Fernando Alonso musste bereits nach einer Runde zurück an die Box, ein Fehler im Ölsystem sorgte für Stillstand. Am Nachmittag sollte Alonso aber wieder fahren können, kämpfte aber erneut mit technischen Problemen.

Noch bis Donnerstag testen die zehn Teams auf dem Circuit de Catalunya und erhoffen sich Aufschlüsse vor dem Saisonstart am 26. März in Melbourne. In der kommenden Woche finden in Barcelona die zweiten und letzten Testfahrten statt, an diesen soll auch Pascal Wehrlein teilnehmen. Der 22 Jahre alte Sauber-Pilot muss wegen einer Rückenverletzung aktuell noch pausieren.