Mercedes-Sieg in Russland Bottas, der Baumeister

Ausgangslage: Sebastian Vettel führte vor dem GP von Russland das Gesamtklassement an, und ihm war auch noch die erste Pole Position für die Scuderia seit 2015 gelungen. Beste Vorzeichen also, um die Mercedes-Dominanz in Sotschi mit bisher drei Siegen in drei Rennen auf dem Circuit der Olympiastadt von 2014 zu beenden. Der Autodrom gilt zudem als anspruchsvoll, 19 Kurven mit schnellen und abwechslungsreichen Passagen klingen nach Rennaction. Einige Fahrer beklagten auch den Mangel an Palmen oder Bäumen, wodurch es kaum Anhaltspunkte auf dem kurvenreichen Circuit gäbe. Das müsste doch für ein packendes Rennen reichen, oder?

Startaufstellung (Top Ten)

Vettel - Räikkönen - Bottas - Hamilton - Ricciardo - Massa - Verstappen - Hülkenberg - Pérez - Ocon.

Das Ergebnis: Wie immer in Sotschi: Ein Silberpfeil siegt. Mercedes feierte seinen zweiten Saisonsieg. Der Gewinner war aber nicht Lewis Hamilton, sondern Valtteri Bottas. Er siegte vor Vettel und seinem finnischen Landsmann Kimi Räikkönen. Hamilton wurde Vierter. Hier lesen Sie die Meldung.

Startphase: Auf den 844 Meter vom Start bis zum ersten Bremspunkt kann viel passieren. Vettel weiß das: Im vergangenen Jahr ruinierte sich Daniil Kvyat seine Karriere bei Red Bull, als er den Deutschen von der Strecke drängte und damit dessen Rennen vorzeitig beendete. Diesmal nutzte der drittplatzierte Bottas den langen Weg, um zunächst mit einem Traumstart an Räikkönen vorbeizurauschen und dann Vettel aus dem Windschatten zu überholen - Erster! Da soll noch einmal einer behaupten, Bottas könne den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg nicht ersetzen.

McLaren-Debakel, Teil vier: Es gab die leise Hoffnung, McLaren könnte in diesem Jahr wieder um Spitzenpositionen mitfahren. Doch beim britisch-japanischen Rennstall reiht sich ein Desaster ans Nächste, null Punkte aus vier Rennen hätten nicht einmal die größten Kritiker erwartet. Besonders bitter war der Ausfall von Fernando Alonso, der mit seinem "Auto" nicht einmal die Einführungsrunde überstand. Der spanische Top-Fahrer kam in dieser Saison noch nicht einmal ins Ziel. Er dürfte froh sein, wenn er beim GP von Monaco am 28. Mai wegen seines Starts bei der Indy 500 zumindest für ein Wochenende Formel-1-Pause hat.

Runde eins bis 40: Könnten wir eigentlich überspringen. Sonnenschein, warme Temperaturen über 20 Grad, ein glatter Asphalt - alles Gift für Rennaction und Überraschungen, denn damit fiel auch ein möglicher Poker in der Strategie- und Reifenfrage aus. Die Teams konnten mit einem Reifensatz gefühlt ewig fahren, da bei solchen Bedingungen kaum Verschleiß entsteht. So mussten die meisten Fahrer nur einmal in die Box. Überholmanöver gab es auch kaum. So wenige, dass Mitte des Rennens Räikkönen plötzlich ins Grübeln geriet, warum Bottas eigentlich vor den Ferrari-Piloten fuhr. Hatte er das Überholmanöver des Finnen beim Start etwa gar nicht mitbekommen?

RAI: "How are we behind Bottas?!"



Ferrari: "Because he is leading the race Kimi."



RAI "Ah, OK!."



LIVE: https://t.co/oOHqItAm3o #F1 pic.twitter.com/Hbff1yZltv — ESPN F1 (@ESPNF1) April 30, 2017

Massa, Platz da: Bottas Vorsprung schmolz Runde für Runde, von über fünf Sekunden auf knapp unter eine. Aber der Sprung auf Platz eins gelang dem WM-Führenden nicht mehr, auch weil er in der letzten Runde mit einer Überrundung Pech hatte. Felipe Massa, der ehemalige Ferrari-Pilot, machte in seinem Williams nicht genügend Platz, und Vettel blieb hängen.

Plausch des Rennens: Große Rennunterhaltung hat Sotschi bereits in den vergangenen Jahren nicht geboten. Immerhin freute sich Russlands Staatspräsident Wladimir Putin, der nach dem Rennen Bottas, Vettel und Raikkönen von ausverkauften Hotels vorschwärmte, wenn der Formel-1-Zirkus in der Stadt ist. Bottas riet dem Präsidenten, weitere Hotels zu bauen. Putin nickte zustimmend. Die Freundschaft des Kreml scheint ihm sicher.

Erkenntnis des Rennens: Ferrari und Mercedes wechseln sich mit Siegen in der Formel 1 weiter ab, nach dem vierten Rennen steht es 2:2. Allerdings dürfte Mercedes ein Hamilton-Erfolg lieber gewesen sein, der Brite ist die klare Nummer des Teams, ihm werden die größeren Chancen im WM-Duell mit Vettel eingeräumt. Gesamtführender bleibt der Ferrari-Pilot (86 Punkte) vor Hamilton (73).