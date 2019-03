Formel 1 Nicht Hamilton oder Vettel - Bottas gewinnt Großen Preis von Australien

Vor dem Großen Preis von Australien schien die einzige Frage zu lauten, ob Weltmeister Lewis Hamilton oder Vizeweltmeister Sebastian Vettel das Auftaktrennen in die neue Formel-1-Saison gewinnen würde. Die Antwort lautet: Weder noch. Stattdessen fuhr Hamiltons Mercedes-Team-Kollege Valtteri Bottas einen ungefährdeten Sieg ein. Der Finne gewann vor Hamilton, Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde Dritter. Für Vettel reichte es im Ferrari nur zu Platz vier.

Hamilton hatte sich im Qualifying zwar zum sechsten Mal in Folge die Pole Position gesichert, musste den zweitplatzierten Bottas aber noch vor der ersten Kurve passieren lassen. Damit war das Rennen im Grunde vorentschieden.

Bottas baute seine Führung kontinuierlich aus und hatte im Ziel mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Neben den 25 WM-Punkten für den Sieg sicherte sich der Finne gemäß einer neu eingeführten Regel einen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.

Hamilton und Vettel mit Problemen

Weltmeister Hamilton klagte schon früh darüber, dass seine Reifen stark abbauten und befürchtete, einen unplanmäßigen zweiten Boxenstopp einlegen zu müssen. Schließlich rettete sich der Brite aber als Zweiter ins Ziel.

Für Vettel war es ein frustrierendes Rennwochenende. Der Deutsche musste nicht nur mit ansehen, wie die beiden Mercedes enteilten, sondern wurde in der 31. Runde auch mühelos von Verstappen überholt. Im letzten Renndrittel baute die Leistung bei Vettels Ferrari immer weiter ab, sodass er fast noch seinen neuen Teamkollegen Charles Leclerc passieren lassen musste. In den vergangenen beiden Jahren hatte Vettel in Australien noch gewonnen.

Bottas feierte den vierten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Zuletzt hatte er 2017 in Abu Dhabi gewonnen. In der vergangenen Saison hatte der Finne unter anderem beim Großen Preis von Russland gute Siegchancen, musste aber auf den Erfolg verzichten, weil sein Teamkollege Hamilton die Punkte im Kampf um die WM dringender brauchte.