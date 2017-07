Sieg beim Großen Preis von Österreich Bottas fährt Vettel davon

Valtteri Bottas hat den zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere gefeiert. Beim Formel-1-Rennen in Österreich triumphierte der Finne im Mercedes mit einem Start- und Zielsieg vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Dritter wurde Daniel Ricciardo. Für Ernüchterung bei Red Bull sorgte das Ergebnis von Max Verstappen, der bereits kurz nach dem Start ausfiel.

Im WM-Kampf bleibt Vettel damit weiter vor seinem Konkurrenten Lewis Hamilton, der nach der Strafversetzung auf Position acht (wegen eines regelwidrigen Getriebewechsels) als Vierter ins Ziel kam. Nach neun von 20 Saisonläufen führt Vettel (171 Punkte) mit 20 Zählern vor Hamilton (151), dahinter folgt Bottas (136).

An der Spitze fuhr Bottas vom Start weg ein souveränes Rennen. Der Mercedes-Pilot reihte eine Bestzeit an die nächste und hatte nach 25 von 71 absolvierten Runden bereits einen Vorsprung von knapp zehn Sekunden auf Vettel.

Sein Sieg schien lange sicher, allerdings wurde Vettel gegen Ende des Rennens immer schneller und verkürzte den Rückstand auf wenige Sekunden. Zum großen Zweikampf an der Spitze kam es jedoch nicht mehr. Für den Nachfolger von Weltmeister Nico Rosberg ist es der zweite Saisonerfolg nach dem Sieg beim Großen Preis von Russland.

Auch für Bottas Teamkollegen Hamilton lief es ordentlich. Der Brite machte beim Start einen Platz gut und blieb danach auf Aufholjagd. Nach seinem Reifenwechsel in Runde 31 von Supersoft auf Ultrasoft fuhr der Silberpfeil-Pilot zwischenzeitlich Bestzeiten. Am Ende erreichte Hamilton Platz vier. Fast hätte er sogar noch Ricciardo auf der Schlussrunde überholt. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen folgte dahinter.

Verstappen: In acht Rennen nur vier Mal das Ziel erreicht

Trotz der guten Platzierung von Ricciardo erlebte Red Bull ein bitteres Heimspiel auf der Strecke von Spielberg. Für den Top-Fahrer des österreichischen Rennstalls Verstappen war das Rennen bereits kurz nach dem Start beendet, auch Fernando Alonso erwischte es. Der Wagen des Spaniers wurde zunächst von Daniil Kvyat in einer Kurve getroffen, danach kollidierte Alonso mit Verstappen. Kvyat wurde für sein aggressives Vorgehen mit einer Fahrt durch die Boxengasse bestraft.

Damit bleibt für Verstappen die Saison weiter enttäuschend. Der Niederländer fiel in bisher neun Rennen bereits zum vierten Mal aus. Im vergangenen Rennjahr erreichte er in 18 von 21 Rennen das Ziel.

Pascal Wehrlein beendete das Rennen als 14. Einen Platz besser war Nico Hülkenberg im Renault. Formel-1-Rookie Lance Stroll fuhr nach Platz neun in Kanada und dem dritten Platz in Aserbaidschan diesmal mit dem zehnten Rang zum dritten Mal in Folge in die Punkte.