Formel 1 Bottas siegt zum Saisonabschluss in Abu Dhabi

Im letzten Formel-1-Rennen der Saison ist Valtteri Bottas zu seinem dritten Sieg gefahren. Beim Großen Preis von Abu Dhabi setzte sich der Finne im Mercedes vor seinem Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton durch. Sebastian Vettel im Ferrari komplettierte das Podest als Dritter.

Bottas ging von der Poleposition ins Rennen und verteidigte die Spitzenposition. Ab der Mitte des Rennens - nach dem jeweils ersten Boxenstopp der beiden Mercedes-Piloten - kam es zum Duell zwischen Hamilton und Bottas, aber der Finne wehrte die Angriffe des Briten ab. Hamilton hatte seinen vierten Titelgewinn bereits vor vier Wochen in Mexiko perfektgemacht.

Vettel blieb in Abu Dhabi zwar stets deutlich hinter dem Führungsduo, Position drei war aber ebenfalls nie in Gefahr. Damit hat der Deutsche in der Gesamtwertung den zweiten Platz vor Bottas verteidigt. Vettel profitierte auch davon, dass Daniel Ricciardo wegen Hydraulik-Problemen an seinem Wagen schon in Runde 21 von 55 ausschied. Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari rückte dadurch außerdem sowohl im Rennen als auch in der WM-Wertung auf Rang vier vor.

Ricciardo (Red Bull), der in den abschließenden vier Rennen der Saison damit dreimal ausgeschieden ist, schließt das Jahr als Fünfter ab. Er bleibt vor seinem Teamkollegen Max Verstappen, der in Abu Dhabi auf Platz fünf ins Ziel fuhr.

Nico Hülkenberg (Renault) fuhr auf Platz sechs. Pascal Wehrlein (Sauber) beendete sein möglicherweise vorerst letztes Formel-1-Rennen auf Platz 14. Nach aktuellem Stand muss der Deutsche um einen Cockpitplatz im kommenden Jahr zittern.