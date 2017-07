Formel 1 in Österreich Bottas schnappt Vettel die Poleposition weg

Valtteri Bottas wird beim Großen Preis von Österreich von der ersten Startposition ins Rennen gehen. In seinem Mercedes fuhr der Finne im Qualifying die beste Zeit und sicherte sich so die zweite Poleposition seiner Karriere. In der Startaufstellung neben Bottas wird Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (+0,04 Sekunden) als Zweitschnellster stehen. Dessen Teamkollege Kimi Räikkönen und Daniel Ricciardo im Red Bull komplettieren die zweite Startreihe als Dritter und Vierter.

"Meine beste Runde war halt nicht schnell genug", sagte Vettel unmittelbar nach Ende des Qualifyings. "Ich bin trotzdem zufrieden, das Auto ist top. Ich hoffe auf ein tolles Rennen."

Lewis Hamilton (in der WM-Wertung 14 Punkte hinter Vettel) brachte zwar die drittschnellste Zeit zustande. Der Brite, der sich in den beiden Vorjahren jeweils die Poleposition in der Steiermark gesichert hatte, wird aufgrund eines unerlaubten Getriebewechsels beim neunten Saisonrennen (Sonntag, 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) jedoch fünf Startplätze nach hinten versetzt und von Platz acht starten. Allerdings wird er auf supersoften Reifen ins Rennen gehen, die zwar weniger Höchstgeschwindigkeit ermöglichen als die ultrasofte Gummimischung, aber dafür langsamer abbauen. So hofft Hamilton, später als seine Rivalen das erste Mal zum Boxenstopp fahren zu müssen und einige Plätze gutmachen zu können.

Max Verstappen geht im zweiten Red Bull von Position sechs ins Rennen. Der Franzose Roman Grosjean startet einen Platz dahinter. In der letzten Minute des Qualifyings hatte der Haas-Pilot sein Fahrzeug wegen eines technischen Defekts auf der Strecke abstellen müssen. Gelbe Flaggen waren die Folge, kein anderer Fahrer konnte seine Rundenzeit noch einmal verbessern.

Pascal Wehrlein schied mit seinem Sauber als 20. ebenso bereits im ersten der drei Qualifiying-Phasen aus wie sein Teamkollege Marcus Ericsson einen Platz vor ihm. Dasselbe Schicksal ereilte auch die Williams-Piloten Felipe Massa und Lance Stroll. Der 18-jährige Stroll hatte beim vergangenen Rennen in Baku als Dritter noch die erste Podiumsplatzierung seiner Karriere bejubeln dürfen. Elfter wurde Nico Hülkenberg im Renault.