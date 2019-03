Bottas-Sieg in Australien Das Ende der alten Ordnung

Sebastian Vettel gehört nicht zu den Menschen, die ihre Gefühle besonders gut verbergen können. So sah man dem Deutschen sofort an, wie frustriert und genervt er war, als er in Interviews den vierten Platz beim Großen Preis von Australien erklären sollte. "Wenn kein Grip da ist, kann man nicht viel machen", sagte Vettel. "Die anderen haben das Problem offensichtlich nicht gehabt, also haben wir irgendwas verpasst."

Der Ärger ist nachvollziehbar. Nach den Testfahrten im Vorfeld der Saison schien klar zu sein, dass Ferrari zunächst das schnellste Auto haben würde. So wie in den vergangenen beiden Jahren, als Vettel jeweils den Auftakt-Grand-Prix in Australien gewonnen hatte und die Weltmeisterschaft bis zum Sommer spannend geblieben war. Erst in der zweiten Saisonhälfte setzte sich Mercedes ab, und Lewis Hamilton konnte seine WM-Titel vier und fünf gewinnen.

In diesem Jahr aber fuhr Ferrari gleich am ersten Rennwochenende in Melbourne hinterher. Im Qualifying war Vettel 0,7 Sekunden langsamer als Hamilton - eine Ewigkeit, wenn man bedenkt, dass in der Formel 1 schon mal Tausendstelsekunden entscheiden können. Im Rennen kam es dann noch schlimmer für den Deutschen. Er musste nicht nur hilflos mit ansehen, wie die Mercedes-Wagen sich Sekunde um Sekunde absetzten. Zusätzlich zog Max Verstappen im Red Bull auf freier Strecke an ihm vorbei.

Ein neuer Herausforderer

Im Ziel hatte Vettel als Vierter fast eine Minute Rückstand auf den Sieger, der überraschenderweise nicht Hamilton hieß. Dass der Finne Valtteri Bottas den Weltmeister am Start düpiert und am Ende mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen herausgefahren hatte, könnte Vettel mit Blick auf die WM-Wertung als kleinen Trost ansehen. Aber das wäre trügerisch.

Denn nach dem ersten Saisonrennen scheint nicht sicher zu sein, dass Mercedes auch in dieser Saison voll auf Hamilton setzen wird. Wenn Bottas die überragende Leistung aus Melbourne in den kommenden Wochen bestätigt, spricht vielleicht schon bald niemand mehr vom großen WM-Duell zwischen Vettel und Hamilton. Stattdessen könnte der größte Konkurrent des Weltmeisters aus dem eigenen Stall kommen.

Hamilton kennt diese Situation. Immerhin war der Letzte, der ihm den Titel streitig machen konnte, nicht etwa Vettel, sondern mit Nico Rosberg 2016 ebenfalls ein Mercedes-Teamkollege. Entsprechend reserviert klang seine Freude über das "gute Wochenende fürs Team". Natürlich gab Hamilton pflichtschuldig zu Protokoll, dass er sich für Bottas freue, anstatt sich über den zweiten Platz zu ärgern. Aber seine Blicke bei der Siegerehrung verrieten, dass dem Briten sehr wohl bewusst ist, dass da ein neuer Herausforderer heranwächst.

"Valtteri, it's James"

In den vergangenen beiden Jahren gab es zwischen Hamilton und Bottas eine klare Rangordnung. Schon 2017 setzte Mercedes den Finnen immer wieder gezielt ein, um Vettel auszubremsen. Beim Großen Preis von Russland 2018 erreichte die Stallorder ihren vorläufigen Höhepunkt. In Sotschi war Bottas mit Abstand der schnellste Mann im Feld. Er sicherte sich die Pole Position, fuhr die schnellste Rennrunde und hätte das Rennen gewonnen, wenn der Mercedes-Chefstratege James Vowles nicht eingegriffen und den Finnen zu Hamiltons Gunsten zurückgepfiffen hätte.

Der Funkspruch, mit dem Vowles die Nachricht überbrachte, wurde in der Formel 1 zum geflügelten Wort. Für viele Fans steht "Valtteri, it's James" für alles Schlechte im Rennsport. Dabei war die Aktion aus Team-Sicht so sinnvoll wie richtig: Hamilton brauchte den Sieg und die damit verbundenen WM-Punkte im Duell mit Vettel, und Bottas hatte nach einer durchwachsenen Saison keine Chance, in den Kampf an der Spitze einzugreifen.

Das erste Rennen dieses Jahres hat gezeigt, dass es in diesem Jahr anders aussehen könnte. Während sich Hamilton am Start einen Fehler leistete, fuhr Bottas ein perfektes Rennen, nutzte den Patzer des Weltmeisters und baute seinen Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus. Dass er sich am Ende zusätzlich die schnellste Runde und damit den in dieser Saison eingeführten Bonuspunkt sicherte, darf als weitere Kampfansage verstanden werden. Zumal Bottas im entscheidenden vorletzten Durchlauf fast eine halbe Sekunde schneller war als Hamilton, der den Extrapunkt auch gerne mitgenommen hätte.

"Es hat sich etwas verändert"

Sollte sich Bottas dauerhaft als Titelanwärter etablieren können, wäre das gut für die Spannung in der Formel 1. Stallinterne Duelle haben einen besonderen Reiz, weil sich die Fahrer nicht so sehr auf technische Vorteile verlassen können wie im Kampf mit anderen Teams. Es wäre aber auch eine gute Nachricht für Vettel und Verstappen, der sich ebenfalls WM-Chancen ausrechnet, wenn sich Bottas und Hamilton gegenseitig Punkte wegnehmen.

Man kann aus einem von 21 Rennen nicht auf den Ausgang der Weltmeisterschaft schließen. Das weiß Hamilton, der in den vergangenen beiden Jahren in Australien Zweiter und danach Weltmeister wurde, ebenso wie Vettel, der zuletzt zweimal in Folge in Melbourne gewonnen und dann im Kampf um die WM doch den Kürzeren gezogen hat. Die Saison ist lang, das letzte Rennen findet in diesem Jahr erst am 1. Dezember statt. Aber schon der Auftakt-Grand-Prix zeigt, dass es für Hamilton nicht leicht wird, seinen Titel abermals zu verteidigen - auch weil Gefahr aus dem eigenen Stall droht.

"Es hat sich definitiv etwas verändert", sagte Bottas, um seinen Sieg zu erklären. Es sei "schwer zu erklären, was im Winter in meinem Kopf passiert ist", aber er fühle sich jetzt besser. "Man lernt in jedem Jahr etwas dazu." Vielleicht lernt er in diesem Jahr, wie es ist, die Nummer eins zu sein.