Noch ohne Formel-1-Sieg Will man Silber vorne sehen, muss Mercedes vorne stehen

Die Experten waren sich einig, auch der SPIEGEL ließ wenig Zweifel aufkommen: Mercedes ging als großer Favorit in die Formel-1-Saison 2018. Die Experten rätselten eigentlich nur noch, ob der Vorsprung der Silberpfeile vor der Konkurrenz von Ferrari und Red Bull nun 0,3, 0,5 oder gar eine ganze Sekunde betrage. Und jetzt, vor dem vierten Rennen in Baku am Sonntag (14.10 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL), steht das Weltmeisterteam der vergangenen vier Jahre immer noch ohne Sieg da, die Fahrerwertung führt Sebastian Vettel an.

Was ist da los bei Mercedes? Große Krise oder nur Detail-Probleme? Verlust der Führungsrolle oder ein Zusammenspiel unglücklicher Umstände? Der Motorsport-Chef der Silbernen, Toto Wolff, sieht sich nach den ersten drei Rennen bestätigt, auch wenn er es sicher gerne anders gehabt hätte. Er habe, auch in einem Interview mit dem SPIEGEL, schon vor der Saison, entgegen der einhelligen Expertenmeinungen, einen harten Dreikampf mit Ferrari und Red Bull prophezeit.

Tatsache ist aber auch: Intern war Wolffs Technikabteilung von einem komfortablen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausgegangen. Und in Australien, beim ersten Saisonrennen, sahen sich die Ingenieure im Training, im Qualifying und im Rennverlauf bis zur Safety-Car-Phase bestätigt. Mit dem selbstverschuldeten Software-Fehler und dem Sieg für Sebastian Vettel scheint der Faden jedoch wie abgerissen.

Spätestens ab Bahrain lief nur noch wenig zusammen. Bei der Frage nach dem Warum spielen mehrere Faktoren zusammen. Ferrari und Red Bull haben Fortschritte gemacht. Der Ausgangspunkt der eigenen Probleme: Mercedes schaffte es in Bahrain und in China im Qualifying nicht mehr in die erste Startreihe. Und dann kommt eine Charakteristik zum Tragen, die der Silberpfeil schon seit Jahren hat.

Das Auto funktioniert mit Abstand am besten, wenn es das Rennen anführt. Aerodynamik und Kühlkonzept sind speziell auf diese Situation ausgelegt. Weil man bei Mercedes in den Vorjahren stets davon ausgehen konnte, im Normalfall von der Poleposition ins Rennen zu gehen. Auch dank der speziell fürs Qualifying abrufbaren Zusatzleistung des Motors, die Vettel vor längerer Zeit mit dem eingängigen Namen "Party Mode" versehen hat.

sind speziell auf diese Situation ausgelegt. Weil man bei Mercedes in den Vorjahren stets davon ausgehen konnte, im Normalfall von der Poleposition ins Rennen zu gehen. Auch dank der speziell fürs Qualifying abrufbaren Zusatzleistung des Motors, die Vettel vor längerer Zeit mit dem eingängigen Namen "Party Mode" versehen hat. Die Schwierigkeiten im Qualifying kommen zustande, weil Mercedes Probleme mit den weichen Reifenmischungen hat. Das Team findet nicht die Abstimmung, um die Reifen einerseits auf einer schnellen Runde ins richtige Temperaturfenster zu bringen und andererseits Überhitzen und Abnutzung über die Distanz zu vermeiden.

hat. Das Team findet nicht die Abstimmung, um die Reifen einerseits auf einer schnellen Runde ins richtige Temperaturfenster zu bringen und andererseits Überhitzen und Abnutzung über die Distanz zu vermeiden. Im Bereich der seit Langem diskutierten Ölverbrennung zur Leistungssteigerung des Motors beschreitet Mercedes einen konservativen Weg. Man benutzt wieder eine Spezifikation von 2016, um angesichts neuer Regeln, die nur noch einen Ölverbrauch von 0,6 Litern pro 100 Kilometern erlaubt, auf der sicheren Seite zu sein. Bis Bahrain lag Mercedes wie Ferrari mit 0,58 Liter knapp unter dem Limit. Jetzt hat man wie Renault und Honda mit 0,1 bis 0,2 Litern genug Spielraum. Ferrari geht angeblich weiter volles Risiko, eine Überschreitung würde die Disqualifikation bedeuten. "Die Messungen des Ölverbrauchs sind nicht ganz präzise", sagt Wolff zur Vorsichtsmaßnahme. "Wenn du da an der Grenze operierst, riskierst du, dass du auch mal drüber liegst." Darunter leidet die Motorleistung.

Faktor Hamilton

Und dann ist da noch der vierfache Weltmeister. Lewis Hamilton fuhr zuletzt nicht in absoluter Top-Form. In Bahrain, nach dem Rückschlag in Australien, leistete er sich im Laufe des Wochenendes gleich mehrere ungewohnte Ausrutscher. In Shanghai blieb der Brite erstaunlich blass, wirkte im Rennen zeitweise fast ein bisschen lustlos und unmotiviert. Immerhin gab er sich danach ungewohnt selbstkritisch: "Ich bin hier hinter den Erwartungen geblieben, genauso wie das Team. Von meiner Seite aus war das Wochenende ein Desaster. Ich muss es mir anschauen, damit ich wieder auf mein normales Leistungslevel komme und nicht noch mehr Punkte verliere."

Einige Kritiker werfen Hamilton vor, sein immer noch laufender Vertragspoker mit Mercedes lenke ihn zu sehr ab. Was der amtierende Weltmeister zurückweist: "Blödsinn, daran denke ich im Auto nun wirklich nicht." Wolff nahm seinen Starfahrer in China in Schutz: "Jeder, auch der Allerbeste, kann einmal einen schlechten Tag haben."

Nico Rosberg, der bei Mercedes drei Jahre neben Hamilton fuhr und den Briten bestens kennt, glaubt: "Wenn alles läuft, er sich in seiner Rolle, der Größte zu sein, bestätigt fühlt, dann ist er das auch", sagte der RTL-Experte. "Aber Misserfolge kratzen auch an seinem Selbstbewusstsein, dann spürt er den Druck und wird unsicherer. Im Moment ist er deshalb einfach nicht in Top-Form. Das kann sich aber mit einem richtig guten Wochenende auch schnell wieder ändern."

Genauso wie die sieglose Mercedes-Zeit: Denn wenn alles zusammenpasst, hat man immer noch das beste Auto. Es sollte sich also niemand wundern, würde es an diesem Wochenende in Baku mit dem ersten Silber-Sieg des Jahres klappen.