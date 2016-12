Formel 1 Mercedes auf Kuschelkurs

Mercedes will den Nachfolger von Nico Rosberg zwar offiziell erst im nächsten Jahr bekannt geben, aber offensichtlich ist die Sache bereits jetzt gelaufen: In Stuttgart ist man bereit, einen zweistelligen Millionenbetrag als Ablöse an Williams für Valtteri Bottas zu zahlen. Zudem steht Mercedes-Technikchef Paddy Lowe wohl vor einem Wechsel zu Williams. Eigentlich würde Lowe die gängige sechsmonatige Arbeitssperre erhalten, doch auf einen Antrag für das sogenannte gardening leave wird Mercedes offenbar verzichten.

Am Dienstag machte außerdem Felipe Massa eine Kehrtwende. Der Brasilianer erklärte seinen Rücktritt vom Rücktritt und wird auch in der kommenden Saison für Williams fahren - günstig für die Pläne von Mercedes.

Die Silberpfeile hätten mit Pascal Wehrlein zwar ein äußerst vielversprechendes Eigengewächs an der Hand. Doch auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen Manor-Piloten (Mercedes-Motor) wird das Werksteam des deutschen Automobilherstellers wohl verzichten. Das erstaunt auch die Konkurrenz: Red-Bull-Motorsportkoordinator Helmut Marko sagte, er könne nicht verstehen, was bei Mercedes geschehe: "Wehrlein ist ein Riesentalent - warum man ihn nicht nimmt, ist mir nicht klar."

"Pascal und Lewis wären eine explosive Mischung"

Viele glauben, Mercedes traue Wehrlein den Job neben Lewis Hamilton noch nicht zu, deshalb wolle man lieber den erfahrenen Bottas verpflichten. Doch in Wirklichkeit ist es umgekehrt: Bei Mercedes weiß man ganz genau, wie stark der Deutsche jetzt schon ist. Sportchef Toto Wolff verriet sich bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Rosberg-Rücktritts auf der Fia-Gala in Wien. Angesprochen auf Wehrlein sagte er: "Pascal und Lewis wären eine explosive Mischung. Wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht eine Situation bekommen wie 2007 bei McLaren zwischen Hamilton und Fernando Alonso."

Damals bekämpften sich Newcomer Hamilton und Platzhirsch Alonso teamintern so heftig, dass erstens Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen am Ende den Titel holte und zweitens Alonso aus Verärgerung über die vermeintlich mangelnde Unterstützung von McLaren "Spygate" lostrat. Die Spionageaffäre kostete das Team sowie den damaligen Motorenpartner Mercedes 100 Millionen Dollar Strafe.

Wolff war Anfang Dezember bereits "gewarnt": Wehrlein hatte nach dem WM-Finale bei einem Pirelli-Reifentest in Abu Dhabi eine Glanzleistung abgeliefert. Hamilton hatte damals so wenig Lust, dass er nur ein paar Runden fuhr und dann dem jungen Deutschen die Arbeit überließ. Mit den neuen 2017-er Reifen spulte er zwei so überzeugende Renndistanzen ab, dass auch Hamilton hellhörig wurde.

DPA Pascal Wehrlein

Dass der dreimalige Weltmeister bei der Auswahl seines Teamkollegen ein Mitspracherecht hat, machte er kürzlich in einem britischen TV-Interview klar. "Sobald es in die Endauswahl geht und nur noch wenige Kandidaten übrig sind, müssen sie mit mir reden", sagte Hamilton und fügte an: "Sollen sie von mir aus Alonso oder Vettel bringen. Aber für das Team wäre es sicherlich nicht das Beste." Öffentlich erwähnte er den Namen Wehrlein dabei zwar nicht - intern jedoch wohl schon.

Toto Wolff nahm dies offenbar gehorsam zur Kenntnis. Der Mercedes-Sportchef zeigte schon durch seine Entschuldigung an Hamilton nach der Aufforderung zum Schnellerfahren in Abu Dhabi, dass er nach dem Rosberg-Rücktritt derzeit großen Wert darauf legt, seinen verbliebenen Superstar und teuersten Angestellten nicht weiter zu verärgern. Da ist der gute, aber eben nicht überragende Bottas, der zudem als einer der pflegeleichtesten Fahrer in der Formel 1 gilt, eben die bequemste Lösung.

Bottas ist gut genug, um Mercedes die wichtigen Punkte im Kampf um die Konstrukteurs-WM zu sichern - aber nicht so gut und aggressiv, um Hamilton wirklich gefährlich zu werden. Und die Teamführung, allen voran Wolff, der nebenbei auch noch zum Management-Team von Bottas gehört und für den der Deal dadurch sicherlich auch kein finanzieller Nachteil ist, hat nach drei stressigen Jahren auch erst mal ihre Ruhe.

Wehrleins Loyalität kostete den Wechsel zu Force India

Was bedeutet all das für Pascal Wehrlein? Der Nachwuchsfahrer muss die zweite Enttäuschung wegstecken, nachdem ihn im Herbst Force India nicht wollte. Nicht etwa, wie offiziell verlautbart, aus Leistungsgründen. Sondern weil er dort vor zwei Jahren bei einem Test loyal zu Mercedes blieb und keine Details über den Silberpfeil verriet - im Gegensatz zu Esteban Ocon, der dann den Platz bekam.

Der Deutsche hat allerdings gute Chancen, das Jahr 2017 bei Sauber überbrücken zu können - dort soll es mit gesicherten Finanzen und nach einigen internen Umstrukturierungen sowie technischen Neuzugängen aufwärts gehen. Und danach? Wer weiß, wie lange die schon recht angeschlagene Beziehung zwischen Mercedes und Hamilton noch hält. Und wie lange man sich vom Superstar noch auf der Nase herum tanzen lässt, wenn 2018 zum Beispiel Sebastian Vettel frei werden sollte.

Der viermalige Weltmeister kann bei Ferrari auch nicht mehr glücklich sein, so wie ihn die dortige Teamführung vor wenigen Tagen bei der Weihnachtsfeier öffentlich bloßstellte. Und Vettel und Wehrlein verstehen sich persönlich bestens, der 29-Jährige machte schon häufig den Eindruck, sich als Mentor des Youngsters zu fühlen. Die Konstellation Vettel und Wehrlein mag derzeit noch utopisch klingen, könnte aber bereits in wenigen Monaten Wahrheit werden - vorausgesetzt die Mercedes-Spitze traut sich zu diesem Schritt.