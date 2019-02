Das Williams-Team ist zu Beginn der Formel-1-Tests in Barcelona nicht startklar. "Wir brauchen noch etwas Zeit, bis wir so weit sind", wurde Vize-Teamchefin Claire Williams in einer Mitteilung des englischen Rennstalls zitiert.

Die offiziellen Testfahrten für alle Teams beginnen am Montag auf dem Circuit de Catalunya, Williams hofft, am Dienstag einsteigen zu können. Trotz aller Bemühungen sei es nicht gelungen, das neue Auto rechtzeitig fertigzustellen. "Das ist sicher nicht ideal, aber auch nicht das Ende der Welt", sagte Williams.

Allen Teams stehen vor der neuen Saison, die am 17. März in Melbourne beginnt, nur die acht Testtage in Barcelona zur Verfügung. Dann wird es auch erste Erkenntnisse geben, wie die Teams die Regeländerung des Motorsport-Weltverbands Fia umsetzen. Front- und Heckflügel müssen künftig stark modifiziert werden. Die Fia hofft dadurch auf mehr Überholmanöver.

Williams gewann zuletzt im Jahr 2012 ein Formel-1-Rennen

Für Williams ist die aktuelle Entwicklung bitter: Der einst so erfolgreiche Rennstall (sieben Fahrer-WM-Titel, zuletzt Jacques Villeneuve im Jahr 1997) holte in der vergangenen Saison lediglich sieben Punkte und war somit Letzter der Konstrukteurswertung - das Team steckt auch wegen finanzieller Probleme schon länger in der Krise. Der letzte Williams-Sieg datiert aus dem Jahr 2012. Damals hatte Pastor Maldonado in Barcelona gewonnen.

DPA Präsentation des neuen Williams mit Robert Kubica (zweiter von links)

In diesem Jahr versucht der Rennstall mit Rückkehrer Robert Kubica aus Polen und dem britischen Neuling George Russell (2018 Gewinner der Fia-Formel-2-Meisterschaft) einen Neuanfang. Sie ersetzen den zu Racing Point gewechselten Kanadier Lance Stroll und den Russen Sergej Sirotkin.

Williams hat sein Auto für die Saison 2019 zwar schon präsentiert, dabei handelte es sich jedoch um ein Show-Car. Dieses Auto bestand aus dem Fahrzeug der Vorsaison mit neuem Flügel.