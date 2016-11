Formel-1-Analyse Wo Rosberg besser ist als Hamilton

Nico Rosberg hat beste Chancen, erstmals Formel-1-Weltmeister zu werden. In einem 20 Rennen dauernden Duell gegen Teamgefährte Lewis Hamilton hat der 31-Jährige unter Beweis gestellt, was er aus den Niederlagen der vergangenen Jahre gelernt hat. Vergleicht man die Leistungen der beiden Silberpfeilpiloten in dieser Saison, zeigt sich: Sehr groß sind die Unterschiede nicht, Stärken und Schwächen gleichen sich aus.

Allerdings trat Rosberg in diesem Jahr stärker denn je auf: mental gereift, fahrerisch verbessert und in der technischen Entwicklung des Autos auf einem anderen Niveau als das Naturtalent Hamilton. Ein Vergleich einiger Schlüsselkompetenzen zeigt, warum Rosberg vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi (Sonntag 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) die bessere Ausgangsposition hat:

Qualifying

Auf dem Papier steht es im Qualifying-Duell 11:9 für Hamilton. Allerdings hatte der Brite in Shanghai und Sotschi durch technische Probleme keine Chance auf eine schnelle Runde, in Spa verzichtete er auf die Qualifikation, weil er durch die Motorenwechsel von ganz hinten starten musste.

Rosbergs Traumrunde in Singapur zeigte aber auch, wie sich der Weltmeister im Rennen gegen die Uhr verbessert hat. Können beide das absolute Optimum herausholen, ist Hamilton wahrscheinlich immer noch ein bis zwei Zehntel pro Runde schneller. Aber er leistete sich auch unnötige Fehler. Wie in Baku, als er nach zwei Dritteln der Runde schon fast eine halbe Sekunde vorne lag, das Auto dann aber doch noch an eine Mauer setzte.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Unentschieden (1:1)

Startphasen

Die Starts waren in dieser Saison ein entscheidender Faktor. Durch das neue Reglement, das Ingenieurshilfe verbietet, sind die Fahrer verpflichtet, das Zusammenspiel zwischen Fingerkupplung und sensiblem Gasfuß allein zu regeln. Rosberg erwies sich dabei im Umgang mit dem komplexen Mercedes-Kupplungssystem als der erfolgreichere Starter: Nur zweimal, in Ungarn und Deutschland, hatte er Probleme - und nutzte daraufhin die Sommerpause für intensive Arbeit an dem Thema. Seitdem klappten alle Starts sehr gut.

Hamilton fiel dagegen schon zu Saisonbeginn in Australien weit zurück, kam dann im Saisonverlauf auch in Bahrain, Monza und Suzuka schlecht weg. Erst nach dem Katastrophenstart in Japan beschäftigte er sich intensiver mit dem Thema: Und siehe da, die zweieinhalb Stunden im Mercedes-Simulator scheinen etwas gebracht zu haben: Auf einmal klappten auch bei dem Briten die Starts optimal.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Vorteil Rosberg (2:1)

Renn-Speed

Sehr groß sind die Unterschiede nicht mehr. Gegen einen von der Spitze fahrenden Rosberg hatte Hamilton in diesem Jahr keine wirkliche Chance. Außerdem wird es immer schwieriger, diesen Punkt genau einzuordnen, weil in der heutigen Formel 1 ja sowieso nicht mehr über die komplette Distanz mit voller Motorenleistung gefahren wird. Gerade bei Mercedes kann man es sich oft leisten, schon nach wenigen Runden nur noch das minimal Mögliche zuzulassen. Allerdings glauben viele Experten wie der ehemalige Formel-1-Fahrer Martin Brundle, dass Hamilton noch ein kleines bisschen mehr aus sich und dem Silberpfeil herausquetschen kann.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Vorteil Hamilton (2:2)

Zweikampfqualitäten

Gerade im Duell mit seinem Teamkollegen hat Rosberg in diesem Jahr zugelegt, hielt immer wieder dagegen, wie in Barcelona und in Österreich - auch wenn das mit für Mercedes ärgerlicher Feindberührung endete. Vergleicht man aber Situationen, in denen sich die beiden durch das Feld nach vorn kämpfen mussten, zeigt sich: Hamilton fährt konsequenter und zielstrebiger, er hat immer noch die besseren Qualitäten als Überholer.

Wobei Hamilton auch gerne Risiken eingeht. Bei einem Start von ganz hinten verzichtet er gerne auf die Möglichkeit, aus der Boxengasse zu starten - um gleich möglichst viele Plätze gutzumachen. Was, wie in China, auch einmal schiefgehen und mit einem im Startdurcheinander beschädigten Auto enden kann.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Vorteil Hamilton (2:3)

Arbeitsweise

Für seine akribische Arbeitsweise, seinen Fokus auf Detailwissen, ist Rosberg bekannt. Wenn es am Lenkrad etwa hundert verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt, dann will er alle hundert kennen. Hamilton dagegen brüstet sich schon fast damit, dass es ihm reiche, sich die wichtigsten zehn zu merken. Und an der Strecke sind seine Meetings mit den Ingenieuren in der Regel auch kürzer als die des Deutschen.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Vorteil Rosberg (3:3)

Nervenstärke

Das war in den Jahren zuvor die große Schwäche von Rosberg. Doch in dieser Saison rief er konstant sein Potenzial ab und ließ sich durch keine Nebenkriegsschauplätze aus der Ruhe bringen. Rosbergs Mantra lautete bei nahezu jedem Pressetermin, nur von Rennen zu Rennen zu denken.

Dagegen wirkte Hamilton - auch beeinflusst durch die vielen technischen Probleme - immer wieder verunsichert und etwas weniger selbstsicher als früher. Die kritischen Bemerkungen über den Tausch der Mechanikerteams vor Saisonbeginn, aber auch die unnötigen Medien-Scharmützel in Japan, die ihn am Ende nur von seinem eigentlichen Job ablenkten, zeugen von Hamiltons Problemen.

SPIEGEL-ONLINE-Urteil: Vorteil Rosberg (4:3)