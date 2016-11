Formel 1 Brown wird neuer Geschäftsführer bei McLaren

Nach dem erzwungenen Abschied von Formel-1-Legende Ron Dennis als McLaren-Präsident ist Vermarktungsfachmann Zak Brown zum neuen Geschäftsführer der Firmengruppe ernannt worden. Brown trete seine Aufgabe im Dezember an, teilte die McLaren Technology Group, deren Kern der Formel-1-Rennstall ist, mit. Brown gilt als Top-Vermarkter im Motorsportbereich.

Unabhängig von der Verpflichtung wird nach Unternehmensangaben allerdings weiter nach einem neuen Hauptgeschäftsführer gesucht, der Dennis ersetzen könnte. Brown ist formal auf einer Hierarchieebene mit Betriebschef Jonathan Neale angesiedelt, war nach dem Dennis-Aus allerdings auch als neuer oberster Boss gehandelt worden.

Dennis war nach einem Machtkampf von den Aktionären zum Rücktritt als McLaren-Chef gezwungen. Der Brite hatte 35 Jahre an der Spitze von McLaren gestanden und mit dem Formel-1-Team insgesamt 17 WM-Titel geholt.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)