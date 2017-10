Formel 1 in den USA So wird Hamilton in Texas Weltmeister

59 Punkte trennen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, 16 Punkte fehlen dem Briten zu seinem vierten WM-Titel: Gewinnt der Mercedes-Pilot am Sonntag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL und Sky) den Großen Preis der USA und kommt Vettel nicht über Rang sechs hinaus, darf Hamilton vorzeitig jubeln. Gleiches gilt, wenn Hamilton Zweiter und Vettel höchstens Neunter wird. Dann dürfte nur Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas nicht gewinnen.

Für Vettel und Ferrari könnte diese Saison also schon drei Rennen vor dem Finale in Abu Dhabi vorbei sein. Dabei hatte der 30-Jährige Anfang September noch sieben Punkte Vorsprung auf Hamilton. Jetzt liegt Vettel nach zwei Ausfällen in den vergangenen drei Rennen fast aussichtslos zurück, das weiß er selbst am besten. Aufgeben ist aber natürlich keine Option. Den Titel öffentlich für vergeben zu erklären schon gar nicht. Also sagt er: "Wir haben immer noch eine Chance. Es liegt jetzt nur nicht mehr so in unserer Hand, wie wir das gerne hätten."

Und doch: Die Formel 1 hat in ihrer Geschichte schon einige Aufholjagden gesehen. Gleich zwei davon legte Vettel selbst hin. 2010 lag der damals 23-Jährige im Red Bull zur Mitte der Saison mit 24 Zählern Rückstand auf Rang vier, sicherte sich mit einem starken Endspurt, drei Siegen aus den letzten vier Rennen und Chaos bei Ferrari dennoch seinen ersten Titel. Zwei Jahre später lag er zwischenzeitlich schon 44 Punkte hinter Ferrari-Pilot Fernando Alonso zurück, doch der Spanier und die Scuderia gaben den Vorteil aus der Hand. In einem spannenden Finale in Brasilien, in dem Vettel nach dem Start auf den letzten Rang zurückfiel, schnappte er sich seinen dritten Titel in Serie.

Nur ein halber Punkt Vorsprung für Lauda

Denkbar eng war es 1984, als es noch neun Punkte für einen Sieg und sechs für einen zweiten Platz gab: Niki Lauda und sein McLaren-Kollege Alain Prost machten den Titel unter sich aus, der Franzose erkämpfte sich zunächst einen großen Vorsprung von 11,5 Punkten. Dem Österreicher reichte aber im letzten Rennen ein zweiter Platz hinter Prost, um sich mit einem halben Punkt Vorsprung die WM-Krone zu sichern.

Den umgerechnet größten Rückstand bisher holte John Surtees auf. Der Brite triumphierte 1964 im Ferrari, obwohl er nach fünf von zehn Rennen schon mit 20 Punkten hinten lag. Doch seine Konkurrenten Graham Hill und Jim Clark fuhren in den letzten vier Rennen nur noch jeweils einmal in die Punkte - und Surtees wurde Weltmeister mit einem Zähler Vorsprung.

Aber auch Ferrari kann Aufholjagd: 2007 hatte Kimi Räikkönen den WM-Führenden Hamilton im McLaren mit 18 Zählern Rückstand bei alter Punkteregelung schon fast aus den Augen verloren. Alles deutete auf ein Duell zwischen dem Briten und Alonso hin. Aber die beiden Teamkollegen waren zu sehr mit ihrer Privatfehde beschäftigt, Räikkönen nutzte seine Gelegenheit - und hatte am Ende einen Punkt Vorsprung auf beide.

In diesem Jahr spricht ein ganz eigener Vorteil wiederum für Hamilton: seine Erinnerung an "den größten Moment in meinem Leben" - und damit an jenes Rennen, in dem sich der Brite 2015 zum Weltmeister krönte. Am Ende eines chaotischen Rennwochenendes mit Regen, Sturm und abgebrochenem Qualifying konnten Hamilton auch mehrfache Safety-Car-Phasen nicht von seinem dritten WM-Titel abbringen - vorzeitig gesichert beim Rennen in Austin.