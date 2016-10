Verstappen beim Großen Preis von Mexiko "Die Wut wird immer größer"

Ausgangslage: Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, und Nico Rosbergs Chancen auf den WM-Titel stehen so gut wie nie. Von den vergangenen sechs Rennen hatte der Deutsche vier gewonnen, sein ewiger Rivale Lewis Hamilton hingegen nur eins. Immerhin triumphierte der Brite zuletzt in den USA, er scheint sich von seinem zwischenzeitlichen Formtief erholt zu haben und sicherte sich auch die Poleposition für den Großen Preis von Mexiko. 26 Punkte hatte der Rückstand vor dem Rennen betragen.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (LAP 71/71): VET promoted to third after VES pen #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/jkVRWOHm0k — Formula 1 (@F1) 30. Oktober 2016

Ergebnis: Hamilton gewinnt den Großen Preis von Mexiko souverän vor Teamkollege Rosberg. Auf Rang drei landet Sebastian Vettel. Hier geht´s zur Rennmeldung.

Startphase: Hatte es in sich. Hamilton verteidigte die Spitzenposition trotz eines heftigen Verbremsers vor der ersten Kurve. Sein Ausweichen auf die Wiese hatte keine Konsequenzen. Rosberg kollidierte kurz darauf mit Max Verstappen, dessen aggressiver Fahrstil sollte jedoch folgenlos bleiben. Formel-1-Neuling Pascal Wehrlein schied nach einer Berührung mit Esteban Gutierrez aus. Die Renndirektion veranlasste ein virtuelles Safety-Car.

Rennverlauf: Hamilton lief zu keinem Zeitpunkt Gefahr, seine Spitzenposition zu verlieren. Rosberg hatte zwischenzeitlich Probleme mit dem immer schneller werdenden Verstappen, der ihn in der 50. Runde beinahe überholte. Nico Hülkenberg fiel nach einem starken fünften Startplatz auf Rang sieben zurück, Vettel wurde nach einem erbitterten Duell mit Verstappen noch Dritter.

Taktik des Rennens: Sebastian Vettel ist dafür bekannt, sich auch mal über die Entscheidungen seines Teams hinwegzusetzen - wenn es denn zu seinem Vorteil ist. In Mexiko-Stadt gingen er und sein Team ein hohes Risiko: Mit den soften Reifen blieb er 32 Runden auf der Strecke. Die Empfehlung des Reifenherstellers Pirelli lautete jedoch nur 22 Runden. Dennoch fuhr der Deutsche konstant schnelle Runden und hielt auch Hamilton bis zu seinem Stopp auf Distanz. Respekt!

Abseits des Rennens: Serena Williams gibt auf dem Tennis-Court fast immer eine gute Figur ab. Die 22-fache Grand-Slam-Siegerin, die die Saison verletzungsbedingt frühzeitig beenden musste, nutzte die Zeit und schaute sich den Großen Preis von Mexiko aus nächster Nähe an. Doch die gelben Filzbälle scheinen ihr immer noch mehr Spaß zu bereiten als schnelle Boliden. In der Mercedes-Box wurde sie immer wieder von ihrem pinken Smartphone abgelenkt. Vielleicht schrieb ihr ja Schwester Venus, die eine Woche zuvor in Austin zu Gast bei Mercedes war.

Eklat des Rennens: Er kann es einfach nicht lassen. In seinem zweiten Formel-1-Jahr hat "Bad Boy" Max Verstappen schon mehrfach den Unmut des restlichen Felds auf sich gezogen. Kurz vor Rennende fügte er ein weiteres Kapitel hinzu: Nach einem Verbremser verschaffte er sich, wie Hamilton nach dem Start, einen Vorteil, indem er über die Wiese abkürzte.

Vettel konnte deshalb nicht vorbeiziehen, was verbale Entgleisungen zur Folge hatte. Trotz der Aufforderung des eigenen Teams, ließ Verstappen Vettel nicht passieren. Nach Rennende dann das Happy End: Wegen einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe war Vettel nachträglich auf den dritten Rang vorgerückt. Verstappen war "nur" noch Fünfter. Ob er aus seinem Fehler lernt?

Eklat des Rennens II: Niki Lauda hatte Verstappen schon vor Wochen gewarnt. Diesmal richtete der Österreicher noch deutlichere Worte an den 19-Jährigen. "Die Wut der Fahrer wird immer größer. Irgendwann werden sie ihm mal einen mitgeben", sagte der dreimalige Weltmeister im Interview mit dem TV-Sender Sky. Auch Arroganz unterstellte er Verstappen und prangerte an, das Verhalten des Niederländers im Anschluss an das Rennen sei "ordinär". Wenig später zeigte sich Verstappen wenig einsichtig und empfand manche Entscheidungen der Stewards als "lächerlich".

Ausblick: Rosberg ließ zwar keinen weiteren Sieg folgen. Hat mit 19 Punkten Vorsprung zwei Rennen vor Schluss immer noch beste Aussichten auf seinen ersten WM-Titel. Theoretisch würden ihm in den abschließenden Rennen in São Paulo (13. November, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und Abu Dhabi (27. November, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zwei zweite Plätze reichen.