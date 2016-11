WM-Finale in der Formel 1 Hamilton von der Pole, Rosberg dahinter

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist im Qualifying zum Großen Preis von Abu Dhabi die schnellste Runde gefahren. Nico Rosberg geht vom zweiten Startplatz in das Saisonfinale der Formel 1 und hat damit weiter sehr gute Chancen auf seinen ersten WM-Titel. Für den Titel reicht Rosberg schon der dritte Platz im Rennen am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Auf Startplatz drei steht Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel im Ferrari holte den fünften Platz. Rosberg geht mit 12 Punkten Vorsprung auf Hamilton ins Rennen. Damit wäre der Deutsche auch dann sicher Weltmeister, wenn Hamilton das Podest verpasst. Für Hamilton ist es die zwölfte Pole der laufenden Saison und die 61. seiner Karriere.

