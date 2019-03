Platz 9: Racing Point (Force India):

In den vergangenen Jahren war es stets erstaunlich, was dieses Team mit begrenzten Mitteln auf die Beine stellte. In dieser Saison verliefen die Testfahrten in Barcelona enttäuschend. Angeblich will Racing Point zum Auftakt in Australien aber mit einem komplett überarbeiteten Wagen antreten, doch das muss bei kleinen Teams kein Erfolgsgarant sein. Lance Stroll tritt nach seinem Wechsel von Williams gegen Team-Urgestein Sergio Pérez und dürfte es schwer haben.