Formel-1-Finale Hamiltons Taktik erregt die Gemüter

Nach dem Widerstand von Lewis Hamilton gegen Anweisungen vom Mercedes-Kommandostand im Formel-1-Finale von Abu Dhabi hat Motorsportchef Toto Wolff Konsequenzen offengelassen. "Anarchie funktioniert in keinem Team und in keinem Unternehmen", sagte Wolff: "Es geht darum, eine Lösung zu finden, wie man so etwas in der Zukunft verhindert".

Hamilton hatte gegen Rennende versucht, den späteren Weltmeister Nico Rosberg durch Verschleppen des Tempos in Schwierigkeiten mit Verfolgern zu bringen. Der Brite widersetzte sich dann der Anweisung von Technikchef Paddy Lowe, wieder höheres Tempo zu gehen. Hamilton schimpfte: "Lass uns fahren, das ist schließlich eine WM-Entscheidung."

Vote War Hamilton clever oder unfair? Lewis Hamilton hat in Abu Dhabi versucht, durch langsames Fahren Kollege Nico Rosberg in Schwierigkeit zu bringen. Seitdem wird diskutiert: War das sein gutes Recht oder ein eklatanter Verstoß gegen Fairplay? Das war absolut im Rahmen. Er darf das.

Wolff sagte am Montag: "Ich muss mir jetzt erst einmal eine Meinung bilden." Seinen Unmut hatte der Mercedes Motorsportchef allerdings schon am Sonntag ausgedrückt. "Eine Struktur in der Öffentlichkeit zu untergraben, bedeutet, dass man sich selbst über das Team stellt."

Hamilton wollte die finale Wende im WM-Kampf unbedingt. "Ich habe nichts Gefährliches gemacht, deshalb habe ich nichts Unfaires getan", verteidigte sich Hamilton. "Wir haben um die Weltmeisterschaft gekämpft, ich lag in Führung, ich habe das Tempo bestimmt. So sind die Regeln."