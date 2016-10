Hamiltons Formel-1-Aus in Malaysia Die Wut des Weltmeisters

Wer Nico Rosberg kurz nach dem Start des Großen Preis von Malaysia gesagt hätte, dass er nach diesem Rennen als Dritter aufs Podium steigen und in der Weltmeisterschaft mit 23 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton in Führung liegen würde, dem hätte er wohl kaum geglaubt. Denn schon nach der ersten Kurve fürchtete er, alles sei vorbei für ihn: Sein Mercedes wurde von Sebastian Vettel gedreht, er musste am Ende des Feldes wieder ins Rennen gehen - während sich Hamilton souverän an die Spitze setzte.

Rosberg war danach ziemlich sauer auf seinen Landsmann, Vettel sah das Ganze eher als unglückliche Kettenreaktion: "Mein Start war super, dann ist mir der Windschatten ausgegangen. Ich war spät, aber nicht zu spät auf der Bremse, habe mich an Max Verstappen vorbeigebremst und dabei voll und ganz auf Max konzentriert. Nico hat dann seine Linie vorne durchgezogen, was sein gutes Recht ist, aber er hat deutlich früher gebremst als ich. Es tut mir leid, dass ich den Unfall nicht mehr verhindern konnte." Später bekam Vettel für sein Manöver eine Drei-Plätze-Startplatzstrafe fürs kommende Rennen in Japan.

"Lewis war der Erste, der es gemerkt hat"

Während sich Rosberg nach dem Unfall wieder durchs Feld nach vorn kämpfte, spielte sich in der 41. Runde ein großes Drama ab, das den WM-Stand plötzlich wieder auf den Kopf stellte: Hamiltons Motor ging auf dem Weg zu einem scheinbar sicheren Sieg und der WM-Führung in Flammen auf. "Wir haben an den Daten in der Box überhaupt nichts gesehen, Lewis war der Erste, der es gemerkt hat", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Gerade in Malaysia, wo man eigentlich den Konstrukteurs-WM-Titel sichern wollte, erlebte Mercedes das schlimmste Rennen seit dem Großen Preis von Barcelona, als Rosberg und Hamilton in der ersten Runde einen Unfall verursachten.

Großer Profiteur war Red Bull, das mit Daniel Ricciardo und Verstappen einen unerwarteten Doppelsieg einfuhr. Während Ricciardo auf dem Podest den Siegerchampagner aus seinem Rennschuh trank, musste die Mercedes-Führung einmal mehr Krisenmanagement betreiben.

Nach der erneuten Enttäuschung, einem Technikdefekt hilflos ausgeliefert zu sein, hatte Hamilton seinen Arbeitgeber vor den britischen TV-Kameras heftig kritisiert: Es könne nicht sein, dass von 43 Mercedes-Motoren immer nur seine kaputtgingen. Irgendwas stimme da nicht, irgendwer wolle nicht, dass er dieses Jahr Weltmeister werde. Er verlange Antworten von Mercedes.

Der Rennstall sagte daraufhin die Printmedien-Runde ab, um noch größeren Schaden zu vermeiden. Anschließend stellte sich Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda vor die Kameras und Mikrofone: "Mir tut das für Lewis furchtbar leid. Wir müssen bei Mercedes in der Lage sein, beiden gleiches Material zur Verfügung zu stellen. Es war ein fast neuer Motor. Wir wissen im Moment auch nicht, was passiert ist." Der Motor werde sofort zurück ins Werk nach England geschickt: "Dort müssen wir jeden Stein umdrehen, um das genau zu analysieren."

Die Aussagen Hamiltons nahm Lauda nicht so wichtig: "In der ersten Emotion, im ersten Frust sagt man viel. Ich habe in meiner aktiven Karriere auch Situationen gehabt, wo ich Dinge gesagt habe, die ich so besser nicht gesagt hätte." Er werde Hamilton in seinem Flieger mit nach Tokio nehmen, "da haben wir sechs Stunden Zeit zum Reden, danach wird das alles wieder okay sein."

"Irgendeine höhere Macht"

Das schien sogar früher der Fall zu sein. Denn nach dem ersten internen Meeting hieß es: "Lewis spricht doch." Dies tat der Brite sehr kontrolliert, von der vorherigen Kritik blieb nicht viel übrig: "Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in Mercedes. Ich habe nur gemeint, dass ich verstehen will, was da eigentlich passiert." Angesprochen auf die Bemerkung, dass irgendwer nicht wolle, dass er Weltmeister wird, zeigte er nach oben: "Ich habe gemeint, irgendeine höhere Macht."

Toto Wolff fand sogar bewundernde Worte für seinen Piloten: "Lewis hat, als er in die Box zurückkam, mit allen gesprochen. Er hat versucht, die Mechaniker und Ingenieure wieder aufzubauen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Da kann er von mir aus im ersten Moment der Enttäuschung sagen, was er will. Schwamm drüber - ist völlig egal!"