Formel 1 November Rain

Ausgangslage: Nico Rosberg entwickelte sich in den vergangenen beiden Rennen zum Verwalter seiner eigenen WM-Führung. Seit dem Großen Preis der USA weiß der 31-Jährige, dass er für seinen ersten WM-Titel keinen Sieg mehr benötigt. Also fuhr er zweimal auf Platz zwei hinter Teamrivale Lewis Hamilton und machte nur das Nötigste. Im verregneten São Paulo war es mit dem Verwalten aber so eine Sache - Regenrennen entwickeln eine ganz eigene Dynamik.

Das Ergebnis: Hamilton feierte den dritten Sieg in Folge. Er ist aber weiter von Rosberg abhängig, denn mit Platz zwei verteidigte der Deutsche die WM-Führung. Sieger der Herzen war aber Max Verstappen. Der Niederländer sorgt mit seiner Fahrweise immer wieder für Schlagzeilen, aber wie er bei den schwierigen Bedingungen seine Überholmanöver auf die nasse Strecke zauberte, war beeindruckend. Hier geht es zum Rennbericht.

Stop-and-Go in São Paulo Abschied vor heimischer Kulisse: Felipe Masse wird nach der Saison seine Karriere beenden. Der 35 Jahre alte Brasilianer bekam ein Rennen vor Schluss Gelegenheit, sich bei seinem Heim-GP in São Paulo von seinen Landsleuten zu verabschieden. Nach einem Crash musste er jedoch vorzeitig seinen Dienstwagen abstellen. Hinter dem Safety Car starteten die Fahrer ins Rennen, starker Regen sorgte für Überschwemmungen auf der Strecke - Rosbergs Jagd auf den vorzeitigen WM-Gewinn fand unter schwierigen Bedingungen statt. Auch als das Safety Car nach acht Runden in die Box fuhr, wurde es nicht besser: Dreher, Unfälle und wenig Rennsport prägten den weiteren Verlauf. Lewis Hamilton, hier an der Spitze, klagte per Funk über Regen in seinem Helm. Wenig später kam das Safety Car erneut auf die Strecke. Hier hatte es Kimi Räikkönen erwischt: Der Finne drehte sich nach Ende der zweiten Safety-Car-Phase auf der Start- und Zielgeraden und krachte mit seinem Ferrari in die Mauer. Das Rennen musste abermals unterbrochen werden (21. Runde). Die gute Nachricht: Räikkönen selbst blieb beim Crash unversehrt. Wer schön sein will, muss leiden: Auch die Rennhostessen hatten mit den schlechten Witterungen zu kämpfen. Gut 40 Minuten pausierte das Rennen. Für Hamilton genug Zeit, um den durchnässten Helm zu wechseln. Nach dem zwischenzeitlichen Abbruch ging es mit der dritten Safety-Car-Phase weiter. Ein paar Runden durften die Fahrer drehen, dann folgte jedoch der zweite Abbruch: zu viel Regen, zu nasse Strecke, die Motoren wieder aus. Hamilton, der auf Rosberg Punkte aufholen wollte, war mit dieser Entscheidung unzufrieden. "Was denn? Die Strecke ist in Ordnung", funkte er verärgert an sein Team. Ein wenig musste er warten, doch nachdem die Strecke wieder freigegeben war, kontrollierte der Brite das Geschehen an der Spitze des Feldes und fuhr souverän seinen neunten Saisonsieg ein. Einmal mehr wusste Max Verstappen zu überzeugen: Der Youngster pflügte nach einer verpatzten Reifenstrategie aus dem Mittelfeld durchs Fahrerfeld. Am Ende war der dritte Platz der verdiente Lohn für den Einsatz des Red-Bull-Piloten. Das Podium zum Greifen nah: Ein Fahrer, der der unbändigen Angriffslust Verstappens zum Opfer fiel, war Sergio Pérez. Erst in der vorletzten Runde musste der Mexikaner im Force India den Niederländer vorbeiziehen lassen. Am Ende landete er auf Platz vier. Hamilton hält seine Titelchancen am Leben: Dank seines neunten Saisonerfolgs fällt die Entscheidung über den WM-Titel erst im finalen Rennen in Abu Dhabi. WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (l.) reist mit zwölf Punkten Vorsprung zum Saisonshowdown in das Arabische Emirat. Ein dritter Platz dort reicht dem Deutschen, um sich erstmals zum König der Formel 1 zu krönen.

Die Startphase: Zum dritten Mal in dieser Saison musste das Fahrerfeld hinter Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer starten. Und wie in Monaco und Silverstone war auch in Brasilien die Entscheidung von Rennleiter Charlie Whiting extrem umstritten. Denn an den Verhältnissen änderte sich in den ersten Runden wenig, warum also nicht normal starten? Wegen der Gischt, die die Sicht während einer Startphase stärker beeinträchtigt als in normalen Rennphasen.

Gelb und Rot: Als das Rennen in der siebten Runde freigegeben wurde, war Mayländers Tag aber noch lange nicht beendet. Marcus Ericsson blockierte in der 13. Runde nach einem Dreher die Einfahrt zur Boxengasse, sechs Runden lang setzte sich das Safety Car wieder vor das Feld. Kaum freigegeben gab es den nächsten Crash, diesmal erwischte es Kimi Räikkönen, der nur mit Glück eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug vermeiden konnte. Das Rennen wurde mit roter Flagge unterbrochen - nach 34-minütiger Parkphase in der Boxengasse ging es hinter Mayländer weiter. Aber nur für sieben Runden - dann holte die Rennleitung die Autos erneut an die Box. Wieder wurde eine halbe Stunde geparkt und so ging der Große Preis von Brasilien mit zweistündiger Verspätung ab Runde 32 so richtig los.

Ab der nächsten Saison werden die Sieger anhand der prognostizierten Telemetriedaten errechnet. Ganz ohne Rennen. #skyf1 #BrazilGP — Stephan F. ☕ (@Stephan535) 13. November 2016

Let's drive, Charlie: Der zweimalige Rennabbruch sorgte für viel Unmut bei den Fans, sowohl auf der Tribüne in Interlagos als auch in den sozialen Netzwerken. Einen Fürsprecher hatten die Zuschauer in Lewis Hamilton, der sich via Boxenfunk mehrfach gegen das Safety Car aussprach. "The track is fine", sagte der Brite unmittelbar vor der zweiten Roten Flagge. Und in Richtung Rennleiter Whiting: "Let's drive, Charlie."

In Gedenken an Jules Bianchi: Eben dieser Whiting hat letztlich nur aus Sicherheitsgründen entschieden. Und das hat einen Grund: In Folge des tödlichen Unfalls von Jules Bianchi 2014 in Suzuka, als der Franzose auf regennasser Fahrbahn in ein Bergungsfahrzeug krachte, will Bianchis Vater den Motorsport-Weltverband Fia, die Formel-1-Gruppe und eben Whiting mit einer Klage zur Rechenschaft ziehen. Ein weiterer Unfall unter solchen Bedingungen kann und will sich die Formel 1 nicht leisten.

November Rain: Und trotzdem zeigte das freigegebene Rennen ab Runde 32, was bei Regenrennen möglich ist. Verstappen, der ständig eine andere Linie als die anderen Fahrer wählte, überholte zwischenzeitlich Rosberg. Sebastian Vettel und Fernando Alonso zeigten exzellente Zweikämpe im Mittelfeld. Und selbst der Poker der Teams um das richtige Timing beim Wechsel von Regen- auf Intermediate-Reifen war unterhaltsam.

REUTERS Felipe Massa

Massas letztes Heimrennen: In einem Gastbeitrag für SPIEGEL ONLINE schrieb Felipe Massa, wie wichtig ihm das Rennen in São Paulo ist. Der 35-Jährige wäre gerne nochmal in die Punkte gefahren, aber in der 47. Runde sorgte er mit einem Unfall für die nächste Safety-Car-Phase. Die folgenden Minuten könnten jede Telenovela bereichern. Mit der brasilianischen Flagge bedankte er sich beim Publikum, vergoss einige Tränen und wurde in der Boxengasse von Frau Anna Raffaela Bassi und Sohn Felipinho in Empfang genommen. Die Formel 1 verliert ein Original.

Pechvogel: Ein Haas-Bolide im dritten Abschnitt des Qualifyings war bereits eine Überraschung und dann ließ Romain Grosjean auch noch die beiden deutlich stärker eingeschätzten Force-India-Piloten Nico Hülkenberg und Sergio Pérez hinter sich. Platz sieben war für den US-Rennstall ein sensationelles Ergebnis - und dann warf der Franzose seine Ausgangsposition in der Installationsrunde eine knappe halbe Stunde vor Rennbeginn weg. In Kurve 14 verlor Grosjean die Kontrolle über seinen Boliden und zerstörte sich beim Aufprall in der Mauer die Radaufhängung. Immerhin blieb der 30-Jährige unverletzt.

That hurts.... So sorry for my boys #BrazilGP — Romain Grosjean (@RGrosjean) 13. November 2016

Erkenntnis: Verstappen fährt wie ein kommender Weltmeister. In diesem Jahr fällt die Entscheidung aber in Abu Dhabi am 27. November (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Rosberg liegt weiter zwölf Punkte vor Hamilton und benötigt im letzten Rennen einen dritten Platz. Mit seinen neuen Verwalter-Qualitäten ein machbares Ergebnis.