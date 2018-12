Auf den Schultern von Riesen: Aktuell dominiert Lewis Hamilton die Formel 1 - doch er weiß auch, dass er in dieser Rolle nicht der erste ist. Für ihn werde Michael Schumacher "immer der Größe alle Zeiten bleiben". Das sagte der fünffache Weltmeister der "Bild am Sonntag" in einem Interview vor dem 50. Geburtstag des Formel-1-Rekordweltmeisters am kommenden Donnerstag.

Schon in seiner Kindheit habe Schumacher Großen Einfluss auf den heute 33-Jährigen gehabt, verriet er. "Ganz persönlich erinnere ich mich daran, dass ich bei meinem Rennspiel auf der Konsole immer ihn als Fahrer genommen habe, als ich jung war", sagte Hamilton und erinnert an einen prägenden Moment: "Was die Formel 1 angeht, ist es der Tag, als er in Suzuka im Jahr 2000 seinen ersten Weltmeistertitel mit Ferrari gewonnen hat. Das ist Rennsport-Geschichte."

Hamilton könnte in den kommenden zwei Saisons mit den Rekorden der deutschen Formel-1-Legende gleichziehen. Die Bestmarke für die meisten Pole Positions hat er bereits übertrumpft. Bei 18 weiteren Siegen könnte er mit den 91 gewonnenen Rennen von Schumacher gleichziehen. Gelängen ihm zwei weitere WM-Titel, würde er auch nach Weltmeisterschaften gleichauf sein.

"Ich fühle einfach nicht, dass ich versuchen muss, seine Rekorde zu brechen", sagte Hamilton, der Schumacher nach dessen Karriereende nach der Saison 2012 als Fahrer bei Mercedes abgelöst hatte. Beim Rennstall sei sein Vorgänger gemeinsam mit dem ehemaligen Teamchef Ross Brawn und dem ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug dafür verantwortlich gewesen, dass "das Fundament gelegt wurde für den Erfolg, den wir heute genießen dürfen".

Schumacher war 2006 als aktiver Fahrer bei Ferrari zurückgetreten. 2010 kehrte er für zwei Jahre in die Formel 1 zurück und fuhr gemeinsam mit Nico Rosberg bei Mercedes. Ab 2014 gewann Mercedes in jedem Jahr die Konstrukteurs-Wertung, Rosberg und Hamilton holten fünf WM-Titel in Folge. Schumacher war seit seinem schweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 nicht mehr öffentlich zu sehen.