Mick Schumacher kommt der Formel 1 in der kommenden Saison einen Schritt näher. Der Formel-3-Europameister steigt bei seinem Prema-Team in die Formel 2 auf - und wird dann auf ausgewählten Strecken im Rahmenprogramm der Königsklasse des Motorsports fahren. In zwei Jahren könnte Schumacher dann in die Formel 1 aufsteigen und endgültig in die Fußstapfen seines Vaters Michael treten - das Interesse an Mick Schumacher ist groß.

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit Prema Racing für 2019 in der Fia Formel 2 - ein logischer Schritt auf meinem sportlichen Weg", teilte Schumacher bei Twitter mit. In einer Stellungnahme seines Teams sagte er weiter: "Ich möchte an meiner technischen Erfahrung und den fahrerischen Fähigkeiten weiter feilen."

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison den Titel in der Formel-3-EM gewonnen. Bereits ab dem 29. November bestreitet der 19-Jährige die ersten Formel-2-Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Abu Dhabi.

Die Formel 2 ist die stärkste Serie für Nachwuchsfahrer und gilt als sehr anspruchsvoll. "Diese Meisterschaft ist seit der Einführung der neuen Autos vor allem für Rookies nicht einfach zu fahren, aber wir denken, dass Mick über die nötige Reife und Fähigkeiten verfügt, um es zu schaffen", sagte Schumachers Prema-Teamchef René Rosin. Der Rennkalender für die kommende Formel-2-Saison wurde noch nicht bekanntgegeben.