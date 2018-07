Spa-Francorchamps Mick Schumacher feiert ersten Formel-3-Sieg

Mit kaum einer Rennstrecke verbindet Michael Schumacher so viel wie mit dem Circuit de Spa-Francorchamps, der sogenannten "Ardennen-Achterbahn". Hier feierte Schumacher 1992 seinen ersten Erfolg, zwölf Jahre später machte er in Belgien seinen siebten und letzten WM-Titel perfekt. Und genau auf dieser Strecke hat Mick Schumacher, der Sohn der Formel-1-Legende, seinen ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie Formel 3 eingefahren.

"Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen", sagte er: "Wie es scheint, ist Spa ein guter Ort für die Schumacher-Familie." Im abschließenden dritten Lauf des Wochenendes in Spa-Francorchamps gewann Schumacher von Startplatz sechs vor seinen Prema-Teamkollegen Robert Schwartzman aus Russland und Marcus Armstrong aus Italien, die er im letzten Renndrittel auf abtrocknender Strecke binnen weniger hundert Meter spektakulär überholte.

Schumachers bisherige größte Erfolge in der Rennklasse waren drei dritte Plätze gewesen: in seiner Rookie-Saison 2017 in Monza sowie in dieser Saison in Budapest und Zandvoort. Im Titelkampf spielt Schumacher trotz seines Erfolgs keine Rolle, nachdem er fünfmal in bislang 15 Rennen ohne Punkte geblieben ist.

Michael Schumacher - Rekordsieger in Spa-Francorchamps

Am Freitagnachmittag war Schumacher (19) ins zweite Rennen in Spa erstmals in der Formel 3 von der Poleposition gestartet, nach einer Berührung in der ersten Runde musste er seinen Wagen aber abstellen. Im ersten Lauf hatte Schumacher den vierten Rang belegt.

1991 hatte Vater Michael Schumacher sein erstes Formel-1-Rennen in Spa bestritten, ein Jahr später feierte er auf dem anspruchsvollen Kurs seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Insgesamt errang Schumacher sechs seiner 91 Formel-1-Erfolge in Spa. Damit gewann er dort öfter als jeder andere Fahrer. Nur auf drei Strecken triumphierte er häufiger: in Montréal (Kanada, sieben), in Magny-Cours (Frankreich, acht) und in Imola (San Marino, sieben).

Mit seinen sieben Titeln ist Michael Schumacher Rekord-Weltmeister der Formel 1. Bei einem Skiunfall im Jahr 2013 hatte er sich dann allerdings schwer verletzt und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Einige Monate lag Schumacher im Koma. Mitte 2014 erwachte er und wurde nach Hause verlegt. Seitdem gibt es keine öffentlichen Angaben zu seinem Gesundheitsstatus mehr.