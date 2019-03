Mick Schumacher soll kurz vor seinen ersten Testfahrten in der Formel 1 stehen. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. In der kommenden Woche soll er im Anschluss an den Großen Preis von Bahrain am Dienstag und Mittwoch für gleich zwei Teams auf die Strecke gehen.

Neben Alfa Romeo, wo schon länger über Schumacher als Testpiloten diskutiert wurde, soll er auch für Ferrari testen - den Rennstall, für den sein Vater Michael zwischen 1996 und 2006 fuhr und fünf Weltmeistertitel gewann. Offizielle Stellungnahmen zu den Besetzungen gibt es bislang weder vom Fahrer noch von den Rennställen.

Schumacher gehört seit Mitte Januar der Nachwuchsakademie von Ferrari an. In Bahrain soll er zunächst im Ferrari SF90 von Sebastian Vettel und Charles Leclerc fahren. Am Folgetag soll der 20-Jährige im C38 von Alfa Romeo testen, dem Partnerrennstall der Scuderia. Das ehemalige Sauber-Team arbeitet eng mit Motorenlieferant Ferrari zusammen.

Bevor Schumacher seinen nächsten Schritt Richtung Formel 1 machen kann, erwartet ihn zunächst sein Debüt in der Formel 2. Dorthin stieg er nach dem Gewinn der Formel-3-EM im vergangenen Jahr mit dem Prema-Team auf. Am kommenden Wochenende startet die Rennserie ebenfalls in Bahrain.

Nach dem Europa-Auftakt der Formel 1 in diesem Jahr in Barcelona am 12. Mai finden noch zwei weitere Testtage für Nachwuchsfahrer statt. Teilnehmen müssen an zwei der insgesamt vier Tagen junge Fahrer, die nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.