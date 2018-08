Beim kommenden Rennen im italienischen Monza muss der Renault-Fahrer Nico Hülkenberg zehn Startplätze weiter hinten starten. Zudem wurden ihm in der WM-Wertung drei Punkte abgezogen. Das ist die Sanktion für den schweren Unfall beim Großen Preis von Belgien, den Hülkenberg verursacht hat.

Hülkenberg selbst hatte nach dem Rennen davon gesprochen, dass er die Situation komplett unterschätzt und zu spät gebremst habe. Nachdem der Renault-Fahrer in das Heck von Fernando Alonsos McLaren gekracht war, flog der Wagen des Spaniers über den Sauber von Charles Leclerc. Verletzungen der Fahrer wurden bisher nicht bekannt. Allerdings war der Auftakt nach der Sommerpause für alle drei Fahrer vorzeitig beendet.

Dass der Crash so glimpflich ausgegangen war, führte Alonso im Interview auf das neu eingeführte "Halo-System" zurück. Mit Kritik an seinem Konkurrenten Hülkenberg sparte der Spanier nicht. "Wie kann man so einen Fehler machen, wenn man in der höchsten Klasse des Motorsports fährt!?", sagte Alonso.