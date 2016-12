Weltmeister Nico Rosberg beendet Formel-1-Karriere

Weltmeister Nico Rosberg beendet mit sofortiger Wirkung seine Formel-1-Karriere. Das teilte der Deutsche mit. Demnach habe er sich am Montagabend zu diesem Schritt entschieden. "Ich spüre eine große Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was und wie dieses Jahr alles passiert ist. Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereit hält für mich", schrieb der Mercedes-Pilot auf seiner Facebook-Seite.

Rosberg hatte am vergangenen Sonntag in Abu Dhabi als dritter Deutscher nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel den Weltmeistertitel geholt. In einem packenden Finale genügte dem 31-Jährigen ein zweiter Platz hinter seinem britischen Dauerrivalen und Teamkollegen Lewis Hamilton, der in den beiden Vorjahren den Titel gewonnen hatte.

Der Sohn des früheren Weltmeisters Keke Rosberg hatte seine Karriere in der Formel 1 im Jahr 2006 begonnen. Nach vier Jahren beim Mittelklasse-Team Williams wechselte er zum Werksteam von Mercedes und fuhr dort zunächst an der Seite von Rekordchampion Schumacher.

2012 gewann er in China seinen ersten Grand Prix. Mit Hamilton duellierte sich Rosberg von 2014 an dreimal nacheinander um die WM. Zweimal musste Rosberg Niederlagen gegen seinen Silberpfeil-Kollegen einstecken, ehe er in diesem Jahr triumphierte.

Ab dem Grand Prix in Suzuka am 9. Oktober, den Rosberg gewinnen und damit seinen Vorsprung auf Hamilton ausbauen konnte, habe der Deutsche laut eigener Aussage über einen Rücktritt nachgedacht. "Der Druck war gestiegen und ich habe begonnen, darüber nachzudenken, den Rennsport als Weltmeister aufzugeben", schreibt Rosberg. "Am Sonntagmorgen in Abu Dhabi, da wusste ich, dies hier könnte dein letztes Rennen sein."

"Seit 25 Jahren im Rennsport war es immer mein Traum, mein einziges, großes Ziel, Formel 1-Weltmeister zu werden. Ich musste viel dafür opfern, aber trotz all dieser harten Arbeit, dieser Schmerzen, und dem ganzen Verzicht war dies immer mein Ziel geblieben", schrieb Rosberg weiter: "Und jetzt ist es soweit, ich habe den Berg erklommen, ich bin an der Spitze angekommen und es fühlt sich richtig an."

Im Video: Der frisch gekürte Weltmeister zu Besuch in seiner Geburtsstadt