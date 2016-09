Dritter Rosberg-Sieg in Serie Ni-K.o. für Hamilton

Ausgangslage: Nico Rosberg schien die WM bereits verloren zu haben - doch dann meldete sich der Mercedes-Pilot mit zwei Siegen seit der Sommerpause im Titelkampf zurück. Vor dem Großen Preis von Singapur lag der Deutsche nur noch zwei Punkte hinter Teamkollege Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger hatte den Sieg in Monza mit einem katastrophalen Start verschenkt - und wollte auf dem spektakulären Marina-Bay-Stadtkurs zurückschlagen.

Startaufstellung: Doch dann zauberte Rosberg im Qualifying eine Traumrunde auf den Asphalt. Der 31-Jährige lag sieben Zehntelsekunden vor Hamilton - eine Riesenlücke zwischen den ansonsten so ähnlich auftrumpfenden Silberpfeilen. Und der Rest? Red Bull ging mit Daniel Ricciardo auf Platz zwei und Max Verstappen auf dem vierten Rang aussichtsreich ins Rennen. Ferrari erlebte dagegen die nächste Enttäuschung: Kimi Räikkönen reihte sich hinter Red Bull ein und Sebastian Vettel startete nach einem technischen Defekt aus der letzten Reihe.

Das Ergebnis: Hattrick Rosberg! Der 31-Jährige ließ sich am Start nicht überrumpeln, fuhr lange Zeit souverän an der Spitze - und musste erst am Ende wegen abbauender Reifen bangen. Hier geht es zum Rennbericht.

PROVISIONAL CLASSIFICATION: ROS wins to go back on top of the driver standings #SingaporeGP #F1NightRace pic.twitter.com/sEMwaNJ5fU — Formula 1 (@F1) 18. September 2016

Startphase: Hamilton startete viel besser als in Monza, an Ricciardo oder gar Rosberg kam der Brite aber nicht vorbei. Zwei Verlierer gab es trotzdem: Verstappen kam überhaupt nicht weg, verlor einige Plätze - und war so indirekt der Auslöser des Startunfalls von Nico Hülkenberg. "Ich habe den besten Start des Jahres erwischt", sagte Hülkenberg beim TV-Sender Sky: "Aber dadurch bin ich auf einmal ins Toro-Rosso-Sandwich geraten, Sainz hat mich hinten links berührt und in die Mauer geschickt."

AFP Nico Hülkenbergs zerstörter Force India

Rennverlauf: In seinem 200. Formel-1-Rennen sah es lange Zeit nach einem ungefährdeten Sieg für Rosberg aus. Doch dann verpasste sein Team den Zeitpunkt für einen vierten Reifenwechsel, den seine Verfolger bereits vollzogen hatten. Seine Boxencrew wollte ihn reinholen, entschied sich kurzfristig um, und so blieb Rosberg auf der Strecke. Er verteidigte den ersten Platz gegen den immer schneller werdenden Ricciardo. Dahinter gab es ein heißes Duell zwischen Hamilton und Kimi Räikkönen. Der Finne überholte den Titelverteidiger auf der Strecke, verlor den dritten Platz aber wenig später wieder in der Box.

Das war knapp... Verstappen und der Waran. #ssnhd pic.twitter.com/DCkjSdLfoU — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 17. September 2016

Typisch Singapur: Im vergangenen Jahr war ein Zuschauer über die Strecke in Marina Bay gelaufen - glücklicherweise ohne Folgen. Für ein Déjà-vu sorgte dann im Freien Training ein Waran, dem Verstappen nur knapp ausweichen konnte. Und dann war da im Rennen der Streckenposten, der nach der Freigabe des Rennens im Anschluss an die Safety-Car-Phase noch Teile einsammelte. Apropos Safety Car: Es war das neunte Rennen in Singapur, in jeder Ausgabe musste Bernd Mayländer in seinem Safety Car auf die Strecke. Wie Rosberg feierte auch Mayländer ein Jubiläum, es war sein 300. Formel-1-Rennen.

Getty Images Hier rettet sich der Streckenposten vor Nico Rosberg

Jenson "Pokémon" Button: Das Thema des Wochenendes war die Übernahme der Formel 1 durch Liberty Media. Wer hat das Sagen? Macht Bernie Ecclestone wirklich noch drei Jahre weiter? Und wie sehen die angekündigten Reformen der neuen Besitzer ("Wir sehen überall Potenzial für Wachstum") aus? Die Fahrer hoffen auf eine Rundumerneuerung. "Unser Publikum ist zu alt, und das ist schade - denn die Formel 1 ist interessanter als Pokémon Go", sagte beispielsweise Ex-Weltmeister Jenson Button. "Wenn es jemand schafft, Leute für Pokémons zu begeistern, die in der Realität gar nicht existieren, dann werden wir es wohl auch schaffen, sie für die Formel 1 zu begeistern."

Erkenntnis des Rennens: Von einer Entscheidung kann noch keine Rede sein, aber Rosberg hat seine Titelreife unter Beweis gestellt. Konnte er in Spa noch von einer Strafe gegen Hamilton und in Monza von einem krassen Fehler seines Rivalen profitieren, dominierte er den Briten in Singapur nach Belieben. Acht Punkte liegt Rosberg nun vor Hamilton - es folgen aber noch die Rennen in Malaysia, Japan, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Macht im Idealfall 150 Punkte, die Entscheidung wird wohl erst im November fallen.