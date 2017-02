Formel-1-Weltmeister Rosberg "Ich bin ein Mensch und kein Hamster"

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist auch zehn Wochen nach seinem unerwarteten Rücktritt mit der Entscheidung zufrieden. "Jetzt erlebe ich all das Schöne, was es außerhalb der Formel 1 gibt", sagte er der italienischen Tageszeitung "La Repubblica": "Das Leben besteht nicht nur daraus, von morgens bis abends das ganze Jahr lang im Auto sitzend im Kreis zu fahren. Ich bin ein Mensch und kein Hamster."

Nach Ansicht des 31-Jährigen führten Formel-1-Piloten zwar ein "fantastisches Leben", durch den engen Zeitplan sind sie aber auch im "Hamsterrad" gefangen. Die Formel 1 wird in Rosbergs Leben trotzdem weiterhin einen festen Platz einnehmen - in welcher Form, ist allerdings noch offen. "Die Formel 1 war bis heute mein Leben, und ich würde gern weiterhin eine Rolle in diesem Sport spielen", sagte der ehemalige Mercedes-Pilot.

Der Weltmeister hatte im Dezember seinen Rücktritt verkündet. "Ich habe diesen Beschluss für meine Familie gefasst. Sie ist das Wichtigste, was ich habe. Ich habe von meiner Familie ein enormes und ungerechtes Opfer gefordert. Jetzt will ich dafür arbeiten, ein besserer Vater und Ehemann zu sein. Vater zu sein, ist nicht so einfach", sagte er.

Rosbergs Rücktritt war nicht überall auf Verständnis getroffen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Mercedes-Rennstalls hatte sich beklagt, dass Rosberg "keine Anzeichen" für sein Ausscheiden gegeben hatte: "Er hätte uns ja vorwarnen können. Aber das hat er nicht getan."