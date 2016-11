Formel-1-Champion Rosberg Triumph der kleinen, harten Nuss

Mehr als drei Stunden nach dem größten Augenblick seines Lebens stand Nico Rosberg in der Mercedes-Hospitality in Abu Dhabi und gab Einblicke in sein Seelenleben, in das, was er in den vergangenen Tagen und Wochen verbergen musste, um keine Angriffsfläche zu bieten. "Einen WM-Titel zu gewinnen, das ist so schwer", sagte er und meinte zwar auch das entscheidende letzte Saisonrennen, aber nicht nur das: "In dem Moment, in dem du weißt, du bist jetzt wirklich auf dem Weg, hast es selbst in der Hand - da kommt der Druck."

Seit dem Rennen in Japan Anfang Oktober, als sein Vorsprung so groß war, dass Rivale Lewis Hamilton aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden konnte, "hat sich das aufgebaut. Und der Druck macht dich langsam". Hamilton wiederum fuhr laut Rosberg "diese letzten vier Rennen besser denn je, völlig entfesselt, weil er ja nichts mehr zu verlieren hatte." Und mit einem Grinsen fügte er dann hinzu: "Außerdem hat er in der Zeit so viel gearbeitet wie nie zuvor."

Hart arbeiten - das ist eigentlich Rosbergs Sache. Gerade deshalb freuen sich auch Formel-1-Kenner wie Ross Brawn über dessen Titel. Ginge es bei einer WM nur um Talent, wäre Hamilton wohl vorne, so der Brite, der als Mercedes-Teamchef bis 2013 vier Jahre lang mit Rosberg zusammengearbeitet hat. "Lewis ist ein kleines bisschen schneller als Nico", sagt er. Doch Rosberg schaffe es durch großen Einsatz, dies zu kompensieren: "Er hat sich immer wieder zurückgekämpft und einen Weg gefunden, wie er gewinnen kann. Das ist bewundernswert."

Rosberg hole ein wenig mehr aus dem Auto und dem Team heraus, "er verbringt mehr Zeit damit, in den Daten zu lesen". Und weil er "so eine kleine, harte Nuss ist und von Lewis immer fertig gemacht wurde", freut ihn Rosbergs Sieg auch emotional, so Brawn.

"Ich bin jemand, der sich selbst immer weiter verbessern möchte, ich kämpfe dafür und versuche, aus schwierigen Momenten zu lernen", sagte Rosberg selbst. "Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert."

In den vergangenen Jahren hat er sich ein Team an Vertrauten aufgebaut, auf die er sich verlassen kann. Da ist Georg Nolte, der hauptsächlich für die Medienarbeit zuständig ist und Rosberg einen "mündigen Fahrer" nennt. Da ist Trainer Daniel Schlösser, der seit acht Jahren mit ihm zusammen arbeitet. Und Rosberg weiß, welchen Außenstehenden er sich für bestimmte Aufgaben dazu holen kann. Wie etwa Gerhard Berger im Frühsommer, um seinen neuen Mercedes-Vertrag auszuhandeln.

Außerdem prägt Rosberg von Geburt das stabile Umfeld, aus dem er stammt, die intakte Familie mit Vater Keke, dem Weltmeister von 1982, und Mutter Sina. Im Vergleich zu Hamilton sucht er seltener die Öffentlichkeit. Frau Vivian und die einjährige Tochter Alaia sind ihm wichtiger als ständige Medienpräsenz.

Das Verhältnis zwischen Rosberg und Hamilton, die in ihrem Wohnsitz in Monaco im gleichen Apartmentblock zu Hause sind, war in diesem Jahr selten offen feindselig: "Es schwankt, hängt ein bisschen von der Situation ab, da gibt es immer mal Ups und Downs. Ich würde sagen, normalerweise neutral," sagt Rosberg. "Auf jeden Fall respektieren wir uns - das hat auch mit unserer gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, schon mein ganzes Rennsportleben gegen ihn zu kämpfen - seit unseren gemeinsamen Kartzeiten."

"Einmal, im Jahr 2000", erinnert sich Rosberg an einen gemeinsam Urlaub mit Hamilton, "saßen wir zusammen in einem Restaurant, nur wir zwei, und da haben wir angefangen, herum zu träumen: 'Stell dir vor, wie wir mal beide im besten Team der Formel 1 fahren und um den WM-Titel kämpfen.' Und jetzt ist genau das passiert."

Nach zwei vergeblichen Versuchen, 2014 und 2015, hat Rosberg diesen WM-Kampf gewonnen. Er ist am Ziel. Und ausgerechnet Hamilton geschlagen zu haben, der in den vergangenen beiden Saisons für Rosberg nicht zu überwinden war, verleiht dem Titel besonderen Glanz. "Ein bisschen vielleicht", sagt Rosberg selbst. "Siege über ihn sind immer besonders wertvoll, weil er als einer der Allerbesten gilt. Das macht schon einen gewissen Unterschied."

Ob Rosberg seine Leistungen in der kommenden Saison bestätigen kann, wird sich zeigen. Fertig macht die kleine harte Nuss aber so schnell niemand mehr.