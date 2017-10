Vettels Pechsträhne in der Formel 1 Ferraris Fehlzündungen

Es ist bemerkenswert, wie ruhig Sebastian Vettel in Suzuka nach dem nächsten technischen Defekt an seinem Ferrari blieb und sich sogar vor sein Team stellte. "Es ist normal, kritisch zu sein, vor allem dann, wenn Dinge schieflaufen", sagte Vettel nach dem frühen Aus in der vierten Runde. "Aber ich glaube, ich muss die Leute schützen. Wir haben dieses Jahr schon Unglaubliches geleistet." Es sei sehr schade, was in den vergangenen beiden Rennen passiert sei. "Aber so ist es leider manchmal. Natürlich tut es weh und wir sind alle enttäuscht."

Lewis Hamilton führt die Formel-1-WM nun mit 59 Punkten Vorsprung an und kann theoretisch schon beim kommenden Rennen in den USA Weltmeister werden. Vettel hätte allen Grund zu öffentlicher Kritik, aber der 30-Jährige will ein völliges "Auseinanderfallen" seines Teams im Saisonfinale verhindern. Ferrari-Boss Sergio Marchionne hatte schon nach den Problemen in Malaysia mit "Umstrukturierungen und personellen Veränderungen" gedroht. Wovon Vettel, zumindest auf die Schnelle, gar nichts hält. "Das ist Quark", sagte er vor seiner Abreise aus Japan. "Die Jungs sind alle mit Vollgas dabei, das Beste rauszuholen. Dass so etwas passiert, ist bitter. Ich will nicht sagen, dass es dazu gehört, aber manchmal trifft es einen."

INITIAL CLASSIFICATION: Huge day for @LewisHamilton in the 2017 title race - he's now 59 points ahead of Sebastian Vettel #JapaneseGP pic.twitter.com/evU0XWRZu8 — Formula 1 (@F1) 8. Oktober 2017

Es gehört zur Ferrari-Historie, dass dort in schwierigen Situationen, unter extremem Erfolgsdruck, in Panik und Hektik verfallen wird. Niki Lauda nannte das in seiner aktiven Zeit bei den Italienern in den Siebzigerjahren das typische "Grande Casino". War es einst noch der große Enzo Ferrari selbst, der für den gewaltigen Druck sorgte, ist es heute Marchionne. Aber während damals Luca di Montezemolo als Teamchef noch einiges abfangen konnte, steht da heute Maurizio Arrivabene, der, so erzählt man es sich im Fahrerlager, den Druck von oben eher hektisch-unkoordiniert nach unten weitergibt, anstatt ordnend und beruhigend auf seine Truppe einzuwirken.

Die Krux mit den Schläuchen und Zündkerzen

Die Serie der technischen Pleiten begann genau in dem Moment, als das Team erstmals in dieser Saison wirklich unter Druck geriet: Nach dem schlechten Heimrennen in Monza, als Marchionne von Versagen sprach, und zwei Wochen später nach dem unglücklichen Startunfall von Singapur. Denn für die Theorie, dass die Ausfälle in Malaysia und Japan einer zu ehrgeizigen Weiterentwicklung des Autos geschuldet seien, gibt es keine Belege. Die Art der Defekte spricht eher für unsauberes Arbeiten, für fehlerhafte Umsetzung in Sachen Qualitätskontrolle.

In Malaysia haperte es an zwei gebrochenen Verbindungsschläuchen, wohl ein nicht erkanntes Problem eines Zulieferers. Nun das Malheur mit der nicht funktionierenden Zündkerze, die laut Ferrari-Angaben kurz vor dem Start dann doch nicht mehr ausgetauscht werden konnte, weil sie zu tief im Motorumfeld "verbaut" sei, um das in der zur Verfügung stehenden Zeit zu schaffen.

Interessant in diesem Zusammenhang: Das erste Problem, das bei Vettel in Malaysia im Training auftauchte, welches den Motorwechsel hin zu der Version mit dem gebrochenen Schlauch nötig machte, waren auch "massive Fehlzündungen". Damals sprach Ferrari von einem "Elektrikdefekt". In der Formel 1 häufig eine Umschreibung für defekte oder lose Kabel - auch wenn das keiner laut sagt. Und bei Ferrari, wo Schweigen und Verstecken dazu gehört, schon gar nicht.

Vettel will Weiterentwicklung nicht gefährden

Wie geht es bei Ferrari nun weiter? Vettel mahnte "ein paar Tage Ruhe" an, um dann in den letzten vier Saisonrennen "auf jeden Fall noch einmal voll anzugreifen." Wichtig ist für den vierfachen Weltmeister, dass die Entwicklungsarbeit für 2018, die jetzt schon in vollem Gange ist, nicht unter ausbrechendem Chaos leidet. Sollte sich Marchionne, der für hastige Entscheidungen bekannt ist, tatsächlich von Arrivabene trennen wollen, könnte das in der Phase der Überseerennen kontraproduktiv sein.

Zudem ist die Frage nach einem geeigneten Nachfolger ungeklärt. Ferraris derzeit wichtigster Mann ist der eher "unitalienisch" ruhige Mattia Binotto. Doch der ist als Technikchef eigentlich ausgelastet. Sollte er jetzt auch noch Management-Aufgaben übernehmen, könnte darunter seine Hauptaufgabe leiden. Und Stefano Domenicali, bis April 2014 Ferrari-Teamchef und einer der besten in dieser Funktion, ist inzwischen Lamborghini-Chef.

Vielleicht müssen die Italiener aber auch mal auf einen Teamchef ohne Ferrari-Vergangenheit zurückgreifen.