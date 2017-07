Großer Preis von England Hamilton startet von der Pole Position

Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton hat im Qualifying für seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone die Bestzeit vorgelegt und sich damit die 67. Pole Position seiner Karriere gesichert. Er ist damit nur noch eine Pole von der Einstellung des Rekords von Michael Schumacher entfernt.

Hinter ihm belegte das Ferrari-Duo mit Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel die Plätze zwei und drei, Nico Hülkenberg im Renault wurde Fünfter.

"Ich versuche immer, mir das Beste bis zum Schluss aufzuheben", sagte Hamilton nach seiner letzten Runde, in der er als einziger Fahrer eine 1:26-er Zeit fuhr. Vettel stellte fest, dass "unser Auto heute richtig in Fahrt gekommen ist, aber wir wissen immer noch nicht ganz, wie gut dieses Auto wirklich ist".

Für die Szene des Tages sorgte derweil der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso. Im Q1 fuhr der Spanier in seinem lahmenden McLaren-Honda sensationell Bestzeit, weil er in letzter Sekunde auf Trockenreifen wechselte und so die Konkurrenz düpierte. Für die gewagte Aktion des 35-Jährigen gab es Sonderapplaus. Weil an seinem Wagen aber schon wieder unerlaubt viele Teile gewechselt werden mussten, wird Alonso um 30 Startplätze strafversetzt und startet einmal mehr am Ende des Feldes.

Dort trifft er auf Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. Der Australier wurde nach einem verbotenen Getriebewechsel mit einer Strafversetzung um fünf Plätze belegt. Anschließend streikte sein Auto in der ersten Phase des Qualifyings komplett, Ricciardo fuhr die schlechteste Zeit.

Der Start erfolgt am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV RTL).