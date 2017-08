Kubica nach Formel-1-Unfall Mit links

Seine ehemaligen Fahrerkollegen hat er schon überzeugt: Lewis Hamilton würde sich "sehr freuen, wenn Robert Kubica wirklich in die Formel 1 zurückkommt", sagt er. "Ich kenne ihn ja schon aus Kart-Zeiten, er war immer einer der Allerschnellsten." Sebastian Vettel bewundert, "wie er das mit seiner Hand überhaupt macht". Und überhaupt: "An seinem Speed und Talent gab es ja überhaupt nie Zweifel. Und die neuen Autos sollten seinem Fahrstil eigentlich liegen."

Im Rahmen des Großen Preises von Ungarn absolvierte Robert Kubica, 32, am vergangenen Mittwoch im Renault seinen ersten offiziellen Formel-1-Test seit seinem schweren Rallye-Unfall vor sechseinhalb Jahren.

Auch Vettel saß an diesem Tag für zwei Stunden im Auto. Seine Bestzeit war 1,4 Sekunden schneller als die von Kubica, der allerdings auf den etwa eine halbe Sekunde schnelleren Ultra-Softreifen unterwegs war. Im Vergleich zu den Zeiten der Renault-Piloten im Qualifying von Budapest war Kubicas Abstand sogar noch geringer: Etwa eine Sekunde Rückstand hatte er auf Nico Hülkenberg, auf Jolyon Palmer sogar nur eineinhalb Zehntel.

Eindrucksvolle Testfahrten

Auch wenn Vergleiche von Testzeiten von außen eine schwierige Sache sind, weil Benzinmengen, veränderte Streckenbedingungen, Motoreinstellungen und viele andere Variablen eine Rolle spielen: Die Zeit war eindrucksvoll - erst recht bei dem großen Handicap, das der Pole immer noch hat.

Vor sechs Jahren, im Februar 2011, kämpfte Kubica im Krankenhaus erst um sein Leben, dann wochenlang um seinen rechten Arm. Ein Leitplanken-Teil drang beim Unfall ins Auto ein und hatte den Unterarm teilweise abgetrennt, wichtige Muskel- und Nervenstränge wurden zerstört.

Es war das vorläufige Karriereende eines der größten Talente in der Formel 1. Er begann bei BMW-Sauber, feierte dort 2008 in Montréal seinen ersten und einzigen GP-Sieg. Es folgte der Wechsel zu Renault und auch sein weiterer Weg schien schon vorprogrammiert. Ohne den Unfall hätte er wahrscheinlich 2012 den Schritt zu Ferrari gemacht.

AP Unfallwagen von Kubica

Die Folgen der schweren Verletzung sind noch heute offensichtlich: Narben zeichnen seinen Körper, Kubica muss Bewegungseinschränkungen in Kauf nehmen und hat im rechten Arm offenbar nur noch 40 Prozent der ursprünglichen Kraft. Im Alltag erledigt der Pole die meisten Dinge mit der linken Hand. "Da beeinträchtigt mich die Verletzung eigentlich noch mehr als im Auto", sagt er. Dort wirken die Hauptkräfte eher auf Rumpf- und Nackenmuskulatur, Kraft in Unterarm und Hand sind durch die Servolenkung das geringere Problem.

Feinmotorik und Beweglichkeit braucht es allerdings schon. Das Cockpit im Formel-1-Auto hat Renault für ihn deshalb angepasst, vor allem das Lenkrad mit seinen vielen Knöpfen und den Schaltwippen wurde umgebaut. Denn Kubica schaltet nur mit links, bevorzugt diese Seite wohl auch für wichtige, oft zu bedienende Knöpfe und Schalter.

Rückkehr mit Höhen und Tiefen

Dass er überhaupt wieder so weit gekommen ist, einen echten Formel-1-Test in einem 2017er-Auto zu fahren und dabei auf Anhieb gut auszusehen, ist ein kleines Wunder. Der Weg zurück führte durch einige Tiefs.

Bereits 2013 kehrte Kubica in den Rallye-Sport zurück. Er fuhr auch in der WM, vermutlich aber unter Einsatz von eigenem Geld. Ende 2015 war dann von erheblichen finanziellen Problemen die Rede - und auch psychisch fiel Kubica in ein Loch. "Es ging mir damals nicht gut, ich war auch nicht mehr fit, hatte dann irgendwann zehn bis 15 Kilo zu viel", sagt er.

Doch er arbeitete sich aus der Krise wieder heraus und bekam in anderen Serien Testchancen: Tourenwagen, Formel E, WEC - immer wieder fuhr Kubica ansprechende Zeiten, zu einem Renneinsatz kam es allerdings nie. Ein Simulatortest im Dezember 2016 weckte erste Hoffnungen auf ein Formel-1-Comeback, dann kamen die ersten beiden Tests mit alten Autos von Renault, nach denen sich Kubica fast euphorisch äußerte, von einer 80 bis 90 prozentigen Chance auf eine Rückkehr in die Formel 1 war die Rede.

Getty Images Testfahrt in Budapest

Auch der Sicherheitstest, bei dem die Fahrer innerhalb von fünf Sekunden das Cockpit verlassen müssen, erwies sich in Budapest nicht als das von vielen erwartete Problem. Trotzdem: Ganz so enthusiastisch und optimistisch klang Kubica am Mittwochabend auf dem Hungaroring nicht mehr: "Dankbar und happy" sei er, dass ihm das Renault-Team diese Chance ermöglicht habe. "Aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht, da muss man abwarten und meine Chance auf eine Rückkehr in die Formel 1 realistisch sehen."

Dass er wieder mitfahren kann, dürften er und auch Renault in Budapest gesehen haben. Ob der letzte Schritt auch noch einmal möglich ist, und Kubica wieder zu einem Grand-Prix-Sieger werden kann, ist die andere Frage. Herausragende Fahrer unterscheiden sich von normalen Fahrern, indem sie im Grenzbereich einer Qualifying-Runde die entscheidenden Zehntelsekunden herausfahren. Ob Kubica das wieder gelingen wird, ist unklar.

Möglicherweise bekommt er in der zweiten Saisonhälfte noch die Chance auf den ein oder anderen Freitagstest. Dort sind die Zeiten auch besser miteinander vergleichbar, zumindest zum Teamkollegen unter absolut identischen Bedingungen. Dann werden sein Team und er selbst besser beurteilen können, ob der letzte Schritt eines Comebacks wirklich möglich ist und Sinn macht.

Bei aller Euphorie um sein Comeback - es bleiben Zweifel.