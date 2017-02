Vettels drittes Jahr bei Ferrari Langsam. Loyal. Lebewohl?

"Wenn Sebastian sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann kämpft er wie ein Löwe. Aufgeben gibt es für ihn nicht." Gesagt hat das Norbert Vettel, der Vater von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Und was sich Vettel seit zweieinhalb Jahren, seit seinem Wechsel von Red Bull zu den Roten, in den Kopf gesetzt hat, ist klar: Mit dem italienischen Traditionsrennstall, der unter Formel-1-Fans weltweit immer noch den klangvollsten Namen hat, Weltmeister zu werden.

Diesen Plan formuliert Vettel junior auch jetzt noch, unmittelbar vor der Präsentation der neuen "Roten Göttin". "Ich glaube immer noch fest daran, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können." Wenn er auf 2016 zurückschaut, dann sei er überzeugt, "dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Team ist auf den Start in die neue Saison nun viel besser vorbereitet und weiter, als viele Leute denken."

Womit der viermalige Weltmeister natürlich auch auf die vielen Experten anspielt, die Ferrari auch in diesem Jahr keine Titelchancen einräumen. Von England bis in den deutschsprachigen Raum, von Martin Brundle oder Damon Hill bis zu Marc Surer, eigentlich sind die meisten überzeugt: Wenn überhaupt jemand in diesem Jahr Mercedes herausfordern könne, dann Red Bull. Weil dort mit Adrian Newey ein genialer Aerodynamiker wieder stärker eingebunden wird. Und von dem man hofft, dass ihm im neuen Reglement auf Anhieb ein großer Wurf gelingt. Ein Wurf, der groß genug ist, um den Silberpfeilen Paroli zu bieten - obwohl die anscheinend gerade im Bereich Motorleistung noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht haben.

Bei Ferrari fragt man sich, wer einen ähnlichen Fortschritt verantworten sollte. Führten doch die Umstrukturierungen des vergangenen Jahres nur dazu, dass der neue Verantwortliche für die Aerodynamik aus der eigenen GT-Abteilung kommt. Aus dem Sportwagen-Bereich also - im Vergleich zur Formel 1 eine ziemlich andere Welt. Der frühere Technikchef James Allison, ein ausgewiesener Experte, hat dagegen inzwischen bei Mercedes angeheuert.

Eine Einschränkung macht Vettel dann auch schon: "Ob es schon 2017 gelingt, das ist die Frage, auf die niemand eine Antwort hat." Einer, der es ihm zutraut, schon in diesem Jahr wieder ganz vorne mitzumischen, ist Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister von 1997. Vor allem, weil er auf den Vettel-Faktor setzt: "Die neuen Autos, die schwieriger zu fahren sein werden, mehr Fitness verlangen, höhere Kurvengeschwindigkeiten erlauben, die werden Sebastian sehr entgegen kommen", glaubt der Kanadier. "Dazu kommt, dass er mehr als alle anderen mit der neuen Reifengeneration von Pirelli getestet hat. Auch das dürfte ein Vorteil für ihn sein."

Worauf wohl auch Vettel selbst hofft. Dass ihm diese "neue" Formel 1 wieder mehr Spaß macht. Zuletzt war ihm alles zu leicht, zu wenig anspruchsvoll gewesen. Auch wenn er das selbst wohl nie zugeben würde: Ein voll motivierter Sebastian Vettel, einer, der wirklich Spaß im Rennen hat, der fährt ein bisschen stärker als der des letzten Jahres. Da war ihm kein einziger Sieg gelungen und selbst das Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen ging verloren.

Hat Vettel einen Plan B?

Aber was passiert, wenn der Plan doch nicht aufgeht? Wenn sich schnell abzeichnet, dass es wieder keine Titelchancen gibt. Wenn die schon länger angespannte Stimmung bei den Roten weiter leidet. Vettels Vertrag läuft Ende 2017 aus. Der 29-Jährige stellte sich stets loyal vor seine Mannschaft, auch nach bösen Patzern. Dafür musste er sich von seinen Bossen Sergio Marchionne und Maurizio Arrivabene öffentlich anzählen lassen. Er müsse sich "eine Vertragsverlängerung erst verdienen", "seine Emotionalität im Auto abgewöhnen" oder er solle "sich aufs Fahren konzentrieren, den Rest machen wir". Das hat Vettel nicht vergessen.

Gut möglich, dass Vettel im erneuten Misserfolgsfall den Kampf gegen die roten Windmühlenflügel aufgibt - und sich anderswo umschaut. Der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg hat seinen Landsmann bereits bei Mercedes ins Gespräch gebracht. Rosbergs Nachfolger Valtteri Bottas hat bei den Silberpfeilen schließlich nur einen Ein-Jahres-Vertrag. Und wie lange die Verbindung zwischen Mercedes und Lewis Hamilton, dessen Vertrag bis Ende 2018 läuft, funktioniert, ist angesichts der unterschiedlichen Mentalitäten der beiden Seiten auch ungewiss.

Vettel im Mercedes - unvorstellbar ist das trotz der Kampfansage seines Vaters nicht.