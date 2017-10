Vettels nächste Formel-1-Pleite Ausgepustet

Im Land der aufgehenden Sonne: Vor dem Rennen waren sich viele Experten einig - in Suzuka bietet das sommerliche Wetter ideale Bedingungen für Ferrari und Sebastian Vettel. Anders als im Qualifying, als der Mercedes von Lewis Hamilton bei kühlen Temperaturen fast eine halbe Sekunde schneller als der Ferrari war, kämpfen die Silberpfeile derzeit bei warmen Bedingungen mit Reifenproblemen. Doch es kam ganz anders.

Die Zündkerze der Nation: In den Minuten vor einem Formel-1-Rennen herrscht im Startbereich reges Treiben. Bei Ferrari wurde es noch etwas hektischer, am Boliden von Vettel wurde direkt vor dem Start noch geschraubt. Offizielle Begründung: ein Problem an einer Zündkerze, die ausgetauscht werden sollte. So eine Zündkerze ist nur bedingt vergleichbar mit der Version eines Straßenfahrzeugs, in der Formel 1 soll ein solches Teil mehrere hundert Euro kosten. Trotzdem ein ärgerlicher Schaden, gleichbedeutend mit dem nächsten Rückschlag für die auf der Asien-Tour der Formel 1 schon so gebeutelte Scuderia.

Im Land der untergehenden Sonne: Das war aber nicht das Ende der Ferrari-Pleitenserie. Beim Start sah es für Vettel zunächst noch gut aus, doch als WM-Rivale Hamilton vor der ersten Kurve seine Linie erfolgreich verteidigen konnte, war es vorbei mit der italienischen Power. Zunächst ging Max Verstappen in der ersten Runde mit einem sehenswerten Überholmanöver an Vettel vorbei und dann war der Deutsche auch für Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas und Sergio Pérez ein dankbares Opfer. In der fünften Runde holte Ferrari Vettel in die Garage.

LAP 5/53:



Ferrari: "Box, Sebastian, box... we will retire the car"



More heartbreak for Vettel - his race is over#JapaneseGP pic.twitter.com/3rP9ZLmBl0 — Formula 1 (@F1) 8. Oktober 2017

Die Vorentscheidung: "Manchmal gehen Dinge kaputt", sagte der enttäuschte Vettel noch während des Rennens. Er sprach ebenfalls von Problemen mit einer Zündkerze - eine Theorie, die wegen des massiven Leistungsabfalls zumindest angezweifelt werden muss. Letztlich holte der vierfache Weltmeister aus den Rennen in Singapur (Startunfall), Malaysia (Motorenprobleme) und Japan zwölf von 75 möglichen Punkten. Die WM ist damit entschieden, Vettels Rückstand auf Hamilton ist auf 59 Punkte angewachsen. Bei noch vier ausstehenden Rennen.

Tückisches Entwicklungstempo: Der große Profiteur von Vettels defekter Zündkerze war - mal wieder - Lewis Hamilton. Der Brite feierte seinen achten Saisonsieg und ist auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel kaum noch zu stoppen. Seit dem Ende der Sommerpause holte Hamilton vier Siege in fünf Rennen, obwohl die technischen Entwicklungssprünge von Ferrari gewaltig waren. Allerdings muss sich die Scuderia die Frage gefallen lassen, ob auf Kosten der Zuverlässigkeit entwickelt wurde.

Teamorder: Hamiltons 61. Karriereerfolg war zwar ein Start-Ziel-Sieg, einmal geriet der 32-Jährige dann aber doch in Gefahr. Nach Hamiltons Boxenstopp in der 22. Runde holte Verstappen Runde für Runde auf. Mercedes entschied sich deshalb in der 28. Runde, Hamilton per Teamorder an dem noch auf alten Reifen fahrenden Teamkollegen Bottas vorbeizulotsen. Der Finne spielte für drei Durchläufe den Bremsklotz für Verstappen und so konnte Hamilton seinen Vorsprung wieder ausbauen.

INITIAL CLASSIFICATION: Huge day for @LewisHamilton in the 2017 title race - he's now 59 points ahead of Sebastian Vettel #JapaneseGP pic.twitter.com/evU0XWRZu8 — Formula 1 (@F1) 8. Oktober 2017

Wenn ein Flügel keine Flügel verleiht: Und wie lief es bei den anderen deutschen Fahrern im Feld? Nico Hülkenberg war auf dem besten Weg, für Renault wichtige Punkte im Kampf um den fünften Platz in der Konstrukteurswertung zu holen. Doch dann kam die 40. Runde und plötzlich konnte Hülkenberg sein System zur Verminderung des Luftwiderstands (DRS) am Heckflügel nicht mehr einklappen. Seine Mechaniker versuchten das Problem mit brachialer Gewalt zu lösen, doch ein defekter Flügel bedeutet für jeden Formel-1-Renner das Aus. Sauber-Pilot Pascal Wehrlein brachte das Rennen zwar zu Ende, doch er fuhr stets am Ende des Feldes und kam letztlich auf Platz 15.