Vettel und Hamilton Rivalen der Rennbahn

Sebastian Vettel hat mit dem vierten Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan seine WM-Führung um zwei Punkte ausgebaut. Rivale Lewis Hamilton kam hinter Sieger Daniel Ricciardo und dem Ferrari-Piloten auf den fünften Platz, Vettel (153 Punkte) liegt nun 14 Zähler vor dem Briten (139). So weit das nackte Ergebnis, dabei hatte das verrückte achte Saisonrennen auf dem spektakulären Stadtkurs von Baku viel mehr zu bieten. Höhepunkt war die doppelte Kollision der beiden Top-Favoriten in der 19. Runde. Was war passiert?

In der zweiten von insgesamt drei Safety-Car-Phasen führte Hamilton das Feld an, bremste am Ausgang einer Kurve scharf ab und Vettel fuhr ins Heck seines Rivalen. Dabei beschädigte sich der Deutsche den Frontflügel und auch Hamilton musste kleinere Schäden hinnehmen. Vettel beschwerte sich sofort via Boxenfunk - und ließ sich dann zu einer Dummheit hinreißen. Der WM-Führende setzte sich neben den Mercedes, beschwerte sich gestenreich über Hamiltons Manöver und fuhr ihm dabei leicht in die Seite.

Was folgte, war eine Zehn-Sekunden-Durchfahrtsstrafe für Vettel wegen gefährlichen Fahrens, die jedoch auf den Ausgang des Duells nicht den zu erwartenden Einfluss hatte. Denn fast zeitgleich musste auch Hamilton an die Box, um eine defekte Kopfstütze befestigen zu lassen. So fielen beide, in veränderter Reihenfolge, zurück ins Mittelfeld und mussten sich wieder vorkämpfen.

Schon während des Rennens stellten die beiden Streithähne ihre Sicht auf den Unfall klar. "Was habe ich Gefährliches gemacht?", fragte Vettel seinen Renningenieur. Und Hamilton beschwerte sich per Funk direkt bei Renndirektor Charlie Whiting: "Zehn Sekunden dafür? Das ist ein Witz, Charlie."

"Ich habe kein Problem mit Lewis"

Nun ist es in der Formel 1 Usus, die Deutungshoheit bei brenzligen Situationen zu behalten. In diesem Fall muss die Schuld allerdings bei Vettel gesucht werden. Hamiltons Bremsmanöver war nicht die feine englische Art, muss aber als normale Aktion eines führenden Piloten bewertet werden. Vettels zweite Aktion war jedoch pure Absicht und musste deshalb bestraft werden.

Zusätzlich zu den zehn Sekunden im Rennen erhält der 29-Jährige noch drei Strafpunkte. Damit liegt Vettel nun bei insgesamt neun Strafpunkten und führt das Register der Formel-1-Fahrer an, bei drei weiteren Punkten müsste er ein Rennen aussetzen.

Vettel selbst blieb im Anschluss bei seiner Darstellung. Sein Manöver war unnötig, dabei habe ich mir ja auch meinen Frontflügel beschädigt", sagte Vettel, der zum zweiten Mal in Folge nicht auf dem Podium landete. "Ich bin neben ihn gefahren und wir hatten einen kleinen Kontakt. Aber ich habe nur meine Hände gehoben, um ihm zu zeigen, dass das nicht richtig war." Ein größeres Problem wollte Vettel aber nicht konstruieren. "Ich habe kein Problem mit Lewis, ich respektiere ihn für seine Leistungen", sagte er. "Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wir werden das in aller Ruhe besprechen."

Ein paar Meter weiter klang das bei Hamilton zunächst ähnlich abgeklärt. "Diese Dinge passieren, das ist mir eigentlich egal", so der Brite beim TV-Sender Sky. "Ich möchte nichts dazu sagen." Wenig später brach es dann doch aus dem dreifachen Weltmeister heraus: "Wenn er zeigen will, dass er ein Mann ist, soll er aus dem Auto steigen und wir machen es von Angesicht zu Angesicht."

Vettel ist nicht Rosberg

Droht der Formel 1 nun ein neuer Konflikt zweier Titelrivalen, so wie es Hamilton mit seinem jahrelangen Teamkollegen Nico Rosberg zelebriert hat? Vermutlich nicht, zu groß ist der gegenseitige Respekt zwischen Vettel und Hamilton.

Der dreifache Champion Hamilton hatte nach seinem Sieg in China im April sogar eine Eskalation vorhergesehen. "Vielleicht wird es Zeiten geben, in denen wir hart gegeneinander fahren", hatte der 32-Jährige in Shanghai gesagt. "Und natürlich könnte es dann vorkommen, dass einer von uns denkt, dass etwas unfair ist oder zu aggressiv war. Wir sind aber erwachsene Männer und sind weit gekommen und wir haben viel erlebt. Der gegenseitige Respekt ist größer, als ich ihn je mit einem anderen Fahrer hatte."

In zwei Wochen beim Rennen in Österreich können die beiden zeigen, wie groß der Respekt wirklich ist.