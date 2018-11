Verunglückte Rennfahrerin Flörsch "Ich werde wiederkommen"

Sophia Flörsch hat sich auf Facebook zu ihren Comeback-Plänen geäußert. Die 17 Jahre alte deutsche Rennfahrerin, die am Sonntag einen schweren Unfall hatte, schrieb: "Ich werde wiederkommen." Die elfstündige Operation an ihrer Wirbelsäule habe sie "gut" verkraftet, jetzt hoffe sie, dass es "von nun an nur noch besser wird".

Die Formel-3-Fahrerin Flörsch war am Sonntag auf dem engen Stadtkurs von Macao beim Weltfinale der Formel 3 spektakulär verunglückt und hatte sich bei dem Unfall den siebten Halswirbel gebrochen. Nun bedankte sie sich für die Genesungswünsche. "Das motiviert mich wirklich und gibt mir Mut."

Flörsch hatte auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen vom niederländischen Van-Amersfoort-Team verloren, nachdem sie mit einem Konkurrenten kollidiert war. Ihr Auto hob mit mehr als 250 Stundenkilometern ab und krachte ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken.

DPA Unfall von Flörsch

Knochensplitter "gefährlich nah am Rückenmark"

Vier weitere Personen, darunter der japanische Fahrer Sho Tsuboi, der mit Flörsch kollidiert war, erlitten Verletzungen. Sie denke an alle, "die an dem Unfall beteiligt waren. Ich hoffe, dass alle gesund sind", schrieb Flörsch.

Flörsch soll nach ihrer Operation ein bis zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, teilten ihre Ärzte im Conde de S. Januário General Hospital in Macao mit. "Ich hoffe, von nun an wird es nur noch besser. Ich muss noch ein paar Tage mehr in Macao bleiben, bis ich transportfähig bin", schrieb Flörsch.

Zuvor hatte Klinikdirektor Lei Wai Seng erklärt, dass Flörsch ihre Arme und Beine frei bewegen könne und ihre Vitalzeichen stabil seien. Die Ärzte entnahmen ihr während der OP Knochensubstanz aus der Hüfte und setzten diese im Wirbel ein, um ihn zu stützen. Flörschs Rennstall teilte mit, dass ein Knochensplitter nach dem Unfall "gefährlich nah an ihrem Rückenmark" gesessen habe. Erste Anzeichen geben nun "einen positiven Ausblick auf ihre Genesung".

Bisher steht noch nicht fest, in welcher Rennserie Flörsch im kommenden Jahr fahren wird. Die Formel 3 wechselt 2019 ins Rahmenprogramm der Formel 1 und erhält mehr Aufmerksamkeit. Die Saison beginnt vermutlich im Mai, ein genauer Rennkalender steht noch nicht fest.