Formel 1 Sauber hofft auf Wehrlein und das neue Auto

Pascal Wehrleins neuer Rennstall Sauber hat sein Auto für die kommende Formel-1-Saison vorstellt. Das Schweizer Team zeigte den blau-weiß-gold lackierten Wagen auf mehreren Bildern im Internet. Er ist den neuen Regeln entsprechend breiter - zwei Meter statt 1,80 Meter - und wirkt auch durch die ebenfalls breiteren Reifen aggressiver. Angetrieben wird der C36 erneut von einem Ferrari-Motor.

Der Wagen für die 25. Saison von Sauber in der Formel 1 ist insgesamt aber ein komplett neues Konzept. "Es gibt kein Teil, das von seinem C35-Vorgänger übernommen werden konnte", erklärte der Rennstall. Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison mit dem vorletzten Platz in der Konstrukteurswertung und nur zwei Punkten aus 21 Rennen steht Sauber in diesem Jahr unter Druck.

Neben dem deutschen Neuzugang wird der Schwede Marcus Ericsson erneut für Sauber antreten. Er dürfte auch als Erstes den neuen Wagen testen. Wehrlein kann an den ersten Probefahrten vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona wegen einer Rückenverletzung nicht teilnehmen. Auf Anraten der Ärzte verzichtet Wehrlein auf die wichtigen Runden im neuen Wagen. Ob er die zweite Testphase (7. bis 10. März) nutzen kann, ist noch ungewiss. Der 22-Jährige hatte sich die nicht genauer bekannte Verletzung Mitte Januar beim Race of Champions in Miami zugezogen, als er sich mit seinem Wagen überschlagen hatte.