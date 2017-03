Zum Tode von John Surtees Der Mann, der Weltmeister auf zwei und auf vier Rädern war

Der frühere Formel-1-Weltmeister John Surtees ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Familie des Briten mit, der als einziger Mensch sowohl in der Formel 1 als auch in der Motorrad-Weltmeisterschaft den WM-Titel gewinnen konnte. 1964 hatte Surtees im Ferrari in der Formel 1 triumphiert. Zuvor hatte er zwischen 1956 und 1960 insgesamt sieben WM-Titel in den Motorradklassen 350 und 500 Kubikzentimeter errungen.

Surtees wurde am 11. Februar 1934 in dem Dorf Tatsfield in der Grafschaft Surrey geboren. Durch seinen Vater, der Seitenwagenrennen fuhr, kam er bereits als Kind mit dem Motorradsport in Berührung. Mit 15 Jahren bestritt Surtees seine ersten offiziellen Rennen, mit 20 Jahren debütierte er in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Zwischen 1952 und 1960 feierte er dabei beeindruckende 38 Siege in 49 Rennen und verpasste nur in vier Rennen überhaupt das Podium. Dabei revolutionierte Surtees die damalige Kurventechnik: Dank weit nach innen gelehntem Körpergewicht war es ihm möglich, die Maschine aufrechter zu halten, um schneller wieder beschleunigen zu können.

Getty Images John Surtees im Ferrari, Spa-Francorchamps 1966.

1960 wechselte der damals erst 26-jährige Brite nach sieben WM-Titeln auf zwei Rädern in die Formel 1. Dort ging er bis 1972 in 111 Rennen für acht Teams an den Start ging - zuletzt von 1970 bis 1972 mit seinem eigenen Rennstall. In seinem Meisterschaftsjahr 1964 für Ferrari feierte Surtees zwei seiner insgesamt sechs Siege in der Motorsport-Königsklasse. 1972 bestritt er in Monza sein letztes Rennen.

Nach seiner aktiven Rennsport-Karriere lebte der Brite von der Vermietung von Industrieanlagen und der Vermarktung seines Namens - bei der Organisation von Rennen, Ausstellungen und Veteranentreffen. 1996 wurde er in die International Motorsports Hall of Fame aufgenommen.

Surtees war seit Februar in einem Krankenhaus in London wegen Atemwegsbeschwerden behandelt worden. Dort sei er am Freitag im Beisein seiner Frau Jane und seiner Töchter Leonora und Edwina friedlich eingeschlafen. "John war ein liebevoller Ehemann, Vater, Bruder und Freund. Er war außerdem eine der wahren Größen des Motorsports", heißt es in der Erklärung der Familie. Surtees' Sohn Henry war 2009 mit nur 18 Jahren bei einem Formel-2-Rennen in Brands Hatch tödlich verunglückt.