Frauenfußball DFB-Frauen gelingt perfekte EM-Qualifikation

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft war ohnehin schon qualifiziert, die Bilanz ist trotzdem eindrucksvoll: Einen Monat nach dem Olympiasieg von Rio de Janeiro haben die deutschen Fußballerinnen mit einem Arbeitssieg in Ungarn die perfekte EM-Qualifikation geschafft.

In der zweiten Partie unter der Regie der neuen Bundestrainerin Steffi Jones setzten sich die Titelverteidigerinnen 1:0 (1:0) durch. Es war der achte Sieg ohne Gegentor im achten und letzten Qualifikationsspiel - es stehen 35:0 Tore zu Buche.

In Györ sorgte ein Eigentor der Ungarin Viktória Szabó (29. Minute) für den Erfolg des auf sieben Positionen gegenüber dem Jones-Debüt (4:0 in Moskau) veränderten deutschen Teams. Sportlich war die Partie bedeutungslos, die Teilnahme am Turnier in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August 2017) hatte die DFB-Auswahl bereits im April gesichert.