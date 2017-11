Krise beim 1. FC Kaiserslautern In Angst vereint

FCK-Coach Jeff Strasser weiß natürlich, eine Tabelle zu lesen. Sechs Punkte aus zwölf Spielen und dann ein Heimspiel gegen den Vierzehnten - da ist eine offensive Jagd auf drei Punkte Pflicht. Einerseits. Andererseits weiß Strasser auch um die fragile Lage des FCK, womit sowohl das Nervenkostüm seiner Spieler, als auch die wachsende Ungeduld des Anhangs gemeint ist. Also ließ Strasser gegen den zuletzt dreimal torlosen VfL Bochum zunächst abwartend mit Fünferkette spielen. Hauptsache zu null, um das Offensivspiel kann er sich in der anstehenden Länderspielpause kümmern.

Die Rechnung ging auf, das Ergebnis: 0:0. Strasser bekommt Zeit, die er eigentlich nicht hat. Bilanz des Abends: ein paar wütende Reaktionen bei Fehlpässen während der Partie, Applaus und deutliche Unmutsbekundungen nach Spielschluss - und eine friedliche Blockade des Parkplatzes durch circa 100 FCK-Anhänger, die das Gespräch mit Vereinsverantwortlichen suchten und fanden. Die Polizei musste den Betzenberg für eine Stunde absperren. Alles handelsübliche Dellen eines Tabellenletzten.

DPA Jeff Strasser

Die desaströse Situation bringt es allerdings mit sich, dass man in Kaiserslautern derzeit an mehreren Fronten kämpfen muss. Die dringlichste ist die mit dem eigenen Anhang. Auswärts stellt der FCK wie zuletzt gegen St. Pauli und in Regensburg immer noch einen mächtigen Block auf die Beine, spätestens nach dem Spiel bei den Regensburgern war die Stimmung allerdings im Keller. "Einen spielerischen und kämpferischen Offenbarungseid", nennt es Mathias Krämer vom Fan-Podcast "Betzegebabbel".

Die Mannschaft veröffentlichte daraufhin einen offenen Brief an die Fans, was nicht bei allen gut ankam. Dass sich die Mannschaft ausgerechnet einen Tag vor dem 97. Geburtstag Fritz Walters genötigt sah zu betonen, dass "ihr Wille ungebrochen sei", wurde nicht uneingeschränkt goutiert. "Lieber Arsch aufreißen als Briefchen schreiben" stand auf einem Banner, das vor dem Spiel vor der Westkurve hing.

Als die Partie begann, war es verschwunden, ebenso das Murren. Für 90 Minuten war dann wieder das FCK-Programm geboten, das Gästefans seit vielen Jahrzehnten fürchten: lautstarker Westkurvensupport, feurige Kommentierung jeder Schiedsrichterentscheidung.

Der Betzenberg ist zum Fluch geworden

Allerdings: Nur noch um die 20.000 Zuschauer finden den Weg ins Stadion, mehr als 26.000 waren es vergangene Saison, 33.000 vor drei Jahren. Knapp 50.000 fast das -Fritz-Walter-Stadion. Eine schlechtere Auslastung findet man aktuell in der Zweiten Liga nur in Sandhausen. Womit das Hauptproblem des FCK genannt wäre: Der ehemalige Segen, der gefürchtete Betzenberg, ist zum Fluch geworden. Ein Fluch, der den Verein zu versenken droht und viel mit "früher" zu tun hat.

Denn hier hat man es nicht mit einem "früher" zu tun, sondern gleich mit zweien. Da sind natürlich zum einen die Walters, die Kohlmeyers, die Liebrichs, die Eckels. Die Ur-Traditionslinie, die Walter-Elf. Doch da kommt auch noch dieses zweite "früher" hinzu, jenseits der Schwarz-Weiß-Nostalgie: Seit Anfang der Neunzigerjahre ist der FCK zweimal Deutscher Meister geworden, zweimal DFB-Pokalsieger, erreichte 1999 das Champions-League-Viertelfinale und 2001 das Halbfinale im Uefa-Cup. Erfolg ist für die meisten der Stadionbesucher noch ein Umstand, den man mit eigenen Augen gesehen hat.

Irgendwann in jenem zweiten "früher" gerieten die Dinge aus dem Ruder. Die Mannschaft wurde zu teuer, der Griff nach den Sternen scheinbar alternativlos. Als Deutschland den WM-Zuschlag bekam, war das für den FCK der Beginn eines Dilemmas, das bis heute nachwirkt. Kaiserslautern sollte WM-Standort werden, um jeden Preis. Das sah man beim FCK, aber vor allem in der Mainzer Staatskanzlei so. Der Stadionumbau wurde natürlich teurer als erwartet, der Verein schlitterte Richtung Insolvenz. In einem abenteuerlichen Gestrüpp aus Politik und Fußball wurde der FCK gerettet, dem Steuerzahler sei Dank. Der Deal: Das Stadion gehörte fortan der Stadt, der FCK muss pro Jahr gut drei Millionen Euro für die Zinstilgung auf den Tisch legen. Theoretisch.

Mittlerweile ist man bei rund 2,5 Millionen Euro angekommen, insgesamt kostet das Stadion den Verein aber rund zehn Millionen Euro im Jahr. Eine Zweitklassigkeit ist in diesem Finanzierungsplan nicht vorgesehen, eine Drittklassigkeit erst recht nicht. Die Stadt Kaiserslautern selbst ist hoch verschuldet, der politische Rückhalt für den FCK schwindet. In den vergangenen Wochen ließ man in der Lokalpolitik einige Testballons steigen, Ideen rund um den Verein wurden durchgesteckt. Man könne das Stadion ja auch abreißen und dort Wohnungen bauen, der FCK hätte ja auch in Pirmasens einen Spielort.

Als die Spekulationen zu wild wurden, musste Oberbürgermeister Klaus Weichel die Debatte einkassieren. Dass es Kaiserslautern tatsächlich ohne das Fritz-Walter-Stadion geben soll, will im Grunde niemand. Doch es zeigt die Angespanntheit der Situation, dass die Grenzen des Sag- und Denkbaren rund um den FCK gerade verschoben werden.

"Bundesliga oder Regionalliga"

Abgestiegen ist im November noch niemand, doch in Kaiserslautern ist die Furcht vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit greifbar. Im Winter sollen wieder einmal neue Spieler kommen, erklärte Sportdirektor Bernd Notzon. Der Verein geht also wieder ins Risiko, was er eigentlich kontinuierlich seit dem Zweitligaabstieg im Sommer 2012 tut. Das knackige "Bundesliga oder Regionalliga" von Finanzvorstand Michael Klatt hängt wie ein Mantra über dem Klub.

Unzählige Spieler, Sportchefs und eine Hand voll Trainer haben es in diesen fünf Jahren versucht, die erste Option wahrwerden zu lassen. Zuletzt der glücklose Norbert Meier, nachdem im vergangenen Dezember Tayfun Korkut ebenso entnervt hinschmiss wie wenige Monate später Sportdirektor Uwe Stöver. Jetzt soll Jeff Strasser den drohenden Abstiegs verhindern. Einer, der schon als Spieler aus geringen Möglichkeiten viel machte. Keine schlechte Eigenschaft für den Coach eines Tabellenletzten.

"Zusammen geht's vielleicht irgendwie"

Klubverantwortliche, Geschäftsstellenmitarbeiter, Spieler, Fans - Sie alle wissen, dass ein Abstieg mehr wäre als nur ein Wechsel von Klasse zwei in Klasse drei. "Man sieht doch, was bei 1860 passiert ist", sagt Frank Richter. Der 62-Jährige hat in den vergangenen 40 Jahren nur drei Heimspiele verpasst ("Hochzeit meiner Tochter, Beerdigung meiner Mutter, Blinddarm") und ist doch pragmatisch: "Wenn wir uns jetzt alle zerfleischen, steigen wir auf jeden Fall ab. Zusammen geht's vielleicht irgendwie."

Im "Schulterschluss" sieht auch FCK-Fanbetreuer Christoph Schneller die einzige Möglichkeit, das Ruder noch einmal rumzureißen. "Auch aus schier aussichtslosen Situationen hat der FCK es im Zusammenspiel zwischen Verein, Fans und Umfeld schon mehrfach geschafft, gestärkt herauszukommen." Es klingt ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, doch noch bleibt die Wagenburg FCK ohne größere Risse. Das Bedrohungsszenario schweißt zusammen.

Noch einmal Mathias Krämer: "Andere Vereine steigen ab und irgendwann wieder auf. Wenn der FCK absteigt, kommt er aber vielleicht nie mehr wieder zurück in den Profifußball." Es wird eine Alles-oder-Nichts-Saison für den FCK. Auf seine Fans kann er sich dabei noch verlassen. Den 98. Geburtstag Fritz Walters möchte keiner in Pirmasens feiern.