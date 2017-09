Fußball-Bundesliga Köln verpflichtet Pizarro bis zum Saisonende

Claudio Pizarro stürmt ab sofort für den abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FC Köln. Wie der Klub mitteilte, bekommt der 38 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis zum Saisonende. "Claudio Pizarro ist ein Stürmer mit einem starken Torabschluss und eine Persönlichkeit, die unserer Mannschaft gut tut", sagte Kölns Trainer Peter Stöger.

Pizarro, der am kommenden Dienstag 39 Jahre alt wird, soll vor allem die Torflaute der Kölner beenden. Erst einen Treffer gab es in der laufenden Bundesligasaison - bei 13 Gegentoren. Köln holte in sechs Bundesliga-Partien lediglich einen Punkt und steht auf dem letzten Tabellenplatz.

Der peruanische Angreifer kam in bislang 430 Bundesliga-Partien für Werder Bremen und den FC Bayern München auf 191 Tore (73 Vorlagen). In der Champions League schoss er in 73 Spielen 21 Tore, in der Europa League - in der auch Köln in dieser Saison spielt - traf Pizarro in acht Spielen neunmal. Der FC hatte am Donnerstag auch sein zweites internationales Spiel gegen Belgrad verloren.

"Der FC ist ein großer Traditionsverein, dem ich mit meiner Qualität und meiner Erfahrung in der aktuellen Situation weiterhelfen möchte", sagte Pizarro, dessen Vertrag in Bremen nach dem Ablauf der vergangenen Saison nicht verlängert worden war - er hatte nur ein Tor erzielen können. Weil Pizarro vereinslos war, konnte er auch nach Ablauf der Transferperiode verpflichtet werden.

Aufgelöst wurde hingegen der Vertrag mit Angreifer Artjoms Rudnevs, laut Köln "auf dringlichen Wunsch des Spielers". Manager Jörg Schmadtke teilte mit, dass der Lette seine Karriere beende. Hintergrund seien "persönliche Probleme", weitere Details wolle und werde er nicht nennen.