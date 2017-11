Krise beim 1. FC Köln "Ein bisschen aufgegeben"

Das Mitgefühl, das Julian Nagelsmann gegenüber seinem Kölner Kollegen zum Ausdruck brachte, war zweifellos ehrlich gemeint nach dem souveränen 3:0-Sieg seiner Hoffenheimer am Rhein. "Ich wünsche Köln einfach ein bisschen mehr Spielglück", sagte der junge Trainer, "ich habe viele Spiele vom FC gesehen, und da waren viele dabei, die ich sehr gut fand." Für einen kurzen Moment sah man ein Lächeln auf dem Gesicht von Peter Stöger.

Der lächelnde Trainer - das war an diesem Abend ein seltener Anblick. Köln steht mit zwei Punkten aus elf Spielen weiterhin ganz unten in der Tabelle.

Die Kölner hatten in den Augen von Kapitän Matthias Lehmann sogar ihr "schlechtestes Heimspiel seit der Niederlage gegen Mönchengladbach in der vorigen Saison" gemacht, Torhüter Timo Horn musste verkünden: "Die haben uns in unsere Schranken gewiesen und gezeigt, was es heißt, aus der Ordnung mit Ruhe und Gelassenheit durchzuspielen." Das war eine bittere Einsicht, die Serie des Misserfolgs hat mittlerweile Spuren hinterlassen bei den Spielern und bei den Fans.

Glaubensverlust im Spiel

Nach dem 0:2, das Sandro Wagner früh in der zweiten Halbzeit per Elfmeter erzielt hatte, habe er "zum ersten mal das Gefühl gehabt, dass wir uns ein bisschen aufgegeben haben", sagte Horn. Wobei dieser Verlust des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten und die Energielosigkeit schon in einigen Situationen in der ersten Hälfte zu sehen waren. Am Ende war das ganze Stadion erfüllt von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit.

Niemand schimpfte, kaum jemand war wütend, nicht einmal zu einem Zeichen der Aufmunterung konnte sich die sonst so leidenschaftliche Südkurve aufraffen, als die Spieler nach dem Abpfiff zum Dank vorbeikamen. "Es ist einfach schwierig, sich Woche für Woche wieder aufbauen zu müssen", beschrieb Lehmann die emotionale Dynamik, die den Klub erfasst hat. Weder der "Impuls", den Manager Jörg Schmadtke sich von seinem Rückzug erhofft hat, noch der 5:2-Sieg im Europapokal gegen Bate Borisov vom vorigen Donnerstag haben sich positiv auf die Bundesliga ausgewirkt. Diese weitere Niederlage sei "ein richtiger Nackenschlag", sagte Lehmann.

Getty Images Kölns Trainer Peter Stöger

Eine hysterische Trainerdebatte, wie sie früher in vergleichbaren Situationen in Köln geführt wurde, soll es in den kommenden Wochen trotzdem nicht geben. "Natürlich wird in solchen Phasen über den Trainer gesprochen, aber intern ist das gar keine Frage", sagte Horn. "Peter Stöger hat uns vier Jahre lang aufgebaut und nach Europa geführt. Dass die Situation so ist, wie sie ist, liegt an letzter Stelle am Trainer."

Auch der Österreicher selbst sorgt sich nicht, dass die Enttäuschung demnächst in Wut gegen seine Person umschlagen könnte, "eine Stimmung gegen mich fühle ich gar nicht", sagte er. Handwerklich kann man ihm schließlich nicht viel vorwerfen. Der einzige Ansatz für Kritik ist vielleicht, dass Stöger keine mitreißende Performance am Spielfeldrand aufführt, um seine immer lebloser wirkenden Spieler irgendwie zu emotionalisieren. Dieser Typ Trainer war er noch nie.

Die Lehren der Vergangenheit

Zudem haben die Kölner bereits die Erfahrung gemacht, dass es nicht klug ist, sich kurz hintereinander vom Sportdirektor und anschließend vom Chefcoach zu trennen, und damit auf einen Schlag einen Großteil der eigenen sportlichen Kompetenz zu verlieren. Beim letzten Abstieg im Jahr 2012 haben sie zunächst Manager Volker Finke entlassen, kurz darauf wurde Trainer Stale Solbakken gefeuert. Geholfen hat es nicht.

Ohne die üblichen Misserfolgsrituale müssen die Kölner nun aber zusehen, dass sie andere Wege aus dem Abwärtsstrudel finden. Stöger hofft auf die Rückkehr der zuletzt verletzten Jhon Córdoba, Claudio Pizarro und Marcel Risse während der nun anstehenden Länderspielpause, aber es gibt auch Kräfte, die einer Auferstehung entgegenwirken.

Stöger nimmt Relegationsplatz ins Visier

Je konkreter die Abstiegsbedrohung wird, desto wahrscheinlicher ist, dass sich Spieler innerlich vom FC lösen. Dass sie von irgendwelchen Beratern oder Mittelsmännern attraktive Alternativen für den Abstiegsfall aufgezeigt bekommen. Und es wird auch immer schwieriger, im Winter die dringend erforderlichen Verstärkungen zu finden, wenn ein mittelgroßes Wunder zum Klassenverbleib nötig sein würde.

Es gibt Musterrechnungen, dass 34, 36 oder 38 Punkte nötig seien, um den Abstieg zu verhindern. Von solchen Dingen wollte Stöger aber nichts wissen. "Die Grundrechenarten können wir, es sind zwei Siege bis zum Relegationsplatz, dann sind wir wieder dran", sagte er und verbreitete so zumindest einen Hauch von Zuversicht inmitten der Kölner Novemberdepression. Aber im Moment wirken auch diese sechs Punkte Rückstand auf den derzeitigen Tabellensechszehnten SC Freiburg wie eine tiefe, kaum überwindbare Schlucht.