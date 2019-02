Am Dienstagabend war die traditionelle Karnevalsfeier des 1. FC Köln angesetzt - und das ohne Trainer und ohne Mannschaft. Das Team hatte sich stattdessen auf die Nachholpartie bei Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Eine Art Höchststrafe für echte Rheinländer. Der Verzicht hat sich zumindest gelohnt: Der 1. FC Köln hat 1:0 in Aue gewonnen und steht wieder an der Tabellenspitze. Auch wenn es ein mühsamer Abend für den Favoriten war.

Marco Höger (35.) erzielte mit seinem ersten Pflichtspieltor für den FC das Siegtor in einer Phase, in der Aue selbst nach zwei guten Gelegenheiten schon hätte vorne liegen können. Rückkehrer Anthony Modeste, der in seinen zuvor zwei Kurzeinsätzen dreimal für Köln getroffen hatte, kam in der 66. Minute für Simon Terodde ins Spiel, blieb diesmal aber ohne Tor.

Die Gastgeber hatten eine starke Anfangsphase, danach verflachte die Partie immer mehr. Bezeichnen war, wie das einzige Tor des Abends fiel. Höger stocherte den Ball nach einer Kölner Ecke über die Linie.

Die Auer haben nach der elften Niederlage in dieser Spielzeit noch sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und liegen auf Rang zwölf.

Erzgebirge Aue - 1. FC Köln 0:1 (0:1)

0:1 Höger (35.)

Aue: Männel - Cacutalua, Samson, Kusic - Rizzuto, Käuper, Riese, Kalig - Hochscheidt (64. Kvesic) - Krüger (16. Iyoha), Testroet (72. Nasarow).

Köln: Horn - Mere, Geis, Czichos - Risse (74. Clemens), Höger, Kainz - Hector, Drexler - Terodde (66. Modeste), Cordoba (90. Schaub).

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)

Zuschauer: 13.089

Gelbe Karten: Rizzuto (9), Samson - Drexler (3), Czichos (6), Cordoba (4)