Offerte aus China Köln lehnt lukratives Angebot für Modeste ab

Anthony Modeste hat gute Chancen, sich in dieser Saison die Torjägerkrone zu sichern. Mit 17 Treffern liegt der Kölner derzeit gleichauf mit Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang an der Spitze dieser Wertung. Seine gute Form ist offenbar auch den Klubs in China nicht verborgen geblieben. Wie FC-Manager Jörg Schmadtke nun bestätigte, soll dem Tabellensiebten der Bundesliga ein Angebot aus China vorgelegen haben. Doch der Verein will seinen Starstürmer trotz einer angeblichen 40-Millionen-Offerte nicht ziehen lassen.

"Unsere Haltung ist klar: Wir werden unsere sportliche Zielsetzung nicht aufgrund eines Transfers gefährden - auch wenn es um viel Geld geht", sagte Schmadtke dem "kicker". Derzeit gebe es laut dem 52-Jährigen keine Schmerzgrenze.

Die chinesischen Klubs, die noch bis zum 28. Februar Spieler verpflichten dürfen, hatten in der jüngeren Vergangenheit mit spektakulären Transfers für Aufsehen gesorgt. So war beispielsweise Chelseas Oscar für rund 70 Millionen Euro zu Shanghai IPG gewechselt. Auch Axel Witsel, Carlos Tévez und Hulk spielen mittlerweile in der Volksrepublik.