Ausgangslage: Mehr Kellerduell ging nicht. Der Tabellenletzte aus Köln reiste zum Vorletzten aus Hamburg. Allerdings: Während der HSV kontinuierlich strauchelt, konnte der FC seine zwei vorherigen Spiele gewinnen. Köln zeigte in den vergangenen Wochen also den Willen, die rote Laterne abzugeben. Der HSV musste noch deutlich machen, dass er nicht der richtige Abnehmer ist.

Das Ergebnis: 2:0 (1:0) für den 1. FC Köln. Simon Terodde traf in jeder Halbzeit einmal. Der HSV scheiterte zu oft. Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Halbzeit: Der HSV wollte dieses Spiel gewinnen. Wirklich. Zumindest präsentierte er sich zwanzig Minuten lang so. Die Gastgeber drängten auf die Führung, spielten zeitweise technisch ansprechenden Fußball. Köln verteidigte zunehmend besser, konterte und hätte durch Osako in Führung gehen müssen. Da der sich mit dieser Aufgabe in der bisherigen Saison aber schon öfter schwergetan hatte, holte Köln im Winter Terodde aus Stuttgart. Und der erfüllte seine Aufgabe zuverlässig, als er in der 27. Minute eine Ecke ins Tor beförderte.

Die zweite Halbzeit: Der HSV bemühte sich weiter. Wirklich. Das Team kam zu offensiven Aktionen, blieb aber erschreckend fahrig und ungefährlich vor dem Kölner Tor. Die Gäste beschränkten sich auf eine stabile Verteidigung und schnelle Konter. Einer davon führte zum 2:0, als Milos Jojic Terodde bediente, der den Endstand erzielte (67.) Die beste Chance der Gastgeber war ein Hunt-Freistoß an das Lattenkreuz (76.).

Neustart nach der Winterpause: Zum Ende der Hinrunde schrammte Köln noch knapp an einem historischen Negativ-Rekord vorbei. Dass der Sieg gegen Wolfsburg am 17. Spieltag nicht nur der Ehrenrettung diente, weiß man jetzt. Köln holte aus den letzten drei Spielen neun Punkte, ist mit sechs von sechs möglichen Punkten aus den zwei Spielen im neuen Jahr die bisher beste Mannschaft der Rückrunde. Der FC startet spät in die Saison, dafür aber so richtig.

Modeste? Wer ist Modeste? In der vergangenen Saison marschierte der 1. FC Köln mit einem einfachen Rezept in den Europacup: Hinten sicher stehen und vorne trifft Anthony Modeste. Köln spielte auch in dieser Saison oft ordentlichen Fußball, blieb vor dem gegnerischen Tor jedoch zu ungefährlich. Zehn Tore waren die magere Ausbeute. Simon Terodde fügt dem FC-Spiel nun eine im Fußball entscheidende Komponente hinzu: Tore.

Flaute in Hamburg: Der Torjäger, den Köln gefunden hat, wird in Hamburg weiter vermisst. Hamburg hatte gute Chancen, allein die Zielstrebigkeit fehlte. André Hahn meidet meist den Weg in den Strafraum, Bobby Wood traf in diese Bundesliga-Saison erst ein Mal. Fiete Arp fehlte krankheitsbedingt. In solch einer Situationen würden Standards helfen - wären die nicht noch ungefährlicher. Wenn dann auch noch Fehler in der Defensive hinzukommen, reicht es auch gegen den Tabellenletzten nicht.

Getty Images André Hahn (rechts)

Trend für den Abstiegskampf: Im Grunde nicht anders, als vor der Partie. Hamburg verliert erneut - dieses Mal jedoch gegen das einzige Team, das in der Tabelle noch hinter den Hanseaten steht. Köln bestätigte seine gute Form, rückte auf drei Punkte an den HSV heran und ließ wenig Zweifel daran, dass diese Konstellation sich in naher Zukunft drehen könnte. Köln hat wieder Hoffnung, der HSV seine letzte vielleicht sehr früh in der Rückrunde verspielt.

Hamburger SV - 1. FC Köln 0:2 (0:1)

0:1 Terodde (27.)

0:2 Terodde (67.)

Hamburg: Pollersbeck - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, Janjicic (66. Wood) - Hunt, Holtby (77. Ito), Kostic - Hahn

Köln: Horn - Sörensen, Jorge Meré, Heintz, Hector - Jojic (88. Pizarro), Höger, Özcan, Clemens (78. Klünter) - Osako (64. Lehmann), Terodde

Schiedsrichter: Winkmann

Gelbe Karten: Papadopoulos, Jung, Janjicic / Hector, Sörensen, Jorge Meré

Zuschauer: 52.000