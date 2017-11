Trotz Niederlagenserie Trainer Stöger darf in Köln bleiben

Peter Stöger bleibt vorerst Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. "Peter Stöger bereitet die Mannschaft auf das Spiel auf Schalke vor und wird am Samstag auch auf der Bank sitzen", sagte Vize-Präsident Toni Schumacher. Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigte dies. Eine Aussage über die weitere Zukunft Stögers über das Spiel in Gelsenkirchen hinaus gibt es derzeit nicht.

Nach der 0:2-Heimniederlage des abgeschlagenen Tabellenletzten gegen Hertha BSC hatten die Kölner Bosse getagt und dabei auch über die Zukunft Stögers gesprochen. "Dass man in unserer Situation häufiger das Gespräch sucht und sich austauscht, halte ich für völlig normal", sagte Wehrle. "Dass man den Inhalt solcher Gespräche nicht öffentlich macht, auch."

In der Mannschaft scheint Stögers Rückhalt zu sinken. Kapitän Matthias Lehmann überraschte nach der Hertha-Pleite, als er im Interview beim TV-Sender Sky kein Plädoyer für den Trainer abgab. "Wir haben zwei Punkte, aber es ist nicht meine Aufgabe, den Trainer zu köpfen. Das ist Aufgabe der Leute oben oder vom Trainer selbst", sagte er. Für die Forderung von Experte Dietmar Hamann nach einem Trainerwechsel zeigte Lehmann Verständnis: "Didi Hamann ist lange genug selbst dabei, um zu sagen: Wenn man einen Impuls freisetzen will, ist das vielleicht eine Möglichkeit."

Der 51 Jahre alte Stöger ist seit 2013 in Köln tätig und hat noch einen Vertrag bis 2020. Er führte den FC in die Bundesliga und in der vergangenen Saison sogar erstmals seit 25 Jahren in den Europacup. In dieser Spielzeit haben die Kölner nach 13 Spielen aber erst zwei Punkte, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits neun Punkte.

Schwierig gestaltet sich auch die Suche nach einem neuen Sportdirektor, der nach dem Willen der Kölner Horst Heldt heißen soll. "Wir haben natürlich mitbekommen, dass in Hannover in der Führungsriege so einige Dinge nicht stimmen", hatte Schumacher bei "Sky" gesagt und damit Hannovers Präsident Martin Kind verärgert: "Niveaulos" seien Schumachers Ausführungen. "Mich stört, dass Herr Schumacher über uns redet, noch dazu falsch. Das geht ihn alles nichts an." Bei "Reviersport" stellte Kind klar, Heldt nicht freizugeben, "komme was wolle. Und er ist Profi genug, das zu akzeptieren." Schumacher hatte berichtet, Heldt wolle gerne zum FC kommen.