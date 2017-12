Kölns Trennung von Stöger Aus mit Applaus

Vermutlich wäre es den Klubchefs um Präsident Werner Spinner und Finanzgeschäftsführer Alexander Wehrle gar nicht so unrecht gewesen, wenn sich am Samstagabend ein zorniger Mob am Geißbockheim versammelt hätte, der Fäuste geschwungen, und "Stöger raus!" gebrüllt hätte.

Die Geschichte des 1. FC Köln ist ja voll von derlei Aufruhr, doch der jüngste Absturz der Rheinländer löst erstaunlicherweise ganz andere Emotionen aus. Der Klub ist umgeben von Gefühlen wie Trauer, Sehnsucht, ja sogar von echter Zuneigung zum Hauptverantwortlichen für den freien Fall: dem Trainer, von dem man sich am Sonntag getrennt hat. Als kölscher Held.

Am Samstagabend nach dem beachtlichen 2:2 beim FC Schalke feierte die Gästekurve den Österreicher, Anerkennung, Dankbarkeit und eine dicke Portion Schmerz klangen mit, als die Leute den Namen des 51-Jährigen sangen. "Ich habe bis zuletzt gehofft, das Ziel Klassenerhalt noch erreichen zu können, leider ist diese Überzeugung nicht mehr ausreichend vorhanden", sagte Spinner nach vollzogener Trennung. Vorerst wird U19-Trainer Stefan Ruthenbeck das Team übernehmen, der auch schon beim VfR Aalen und der SpVgg Greuther Fürth Chefcoach in der Zweiten Liga war. Im Winter könnte eine endgültige Lösung folgen.

Spieler mit Tränen in den Augen

Wehrle, der im Moment so etwas wie der mächtigste Mann im Klub ist, berichtete, schon am Freitag sei die Trennung beschlossen worden, Stöger wusste also schon in Gelsenkirchen, dass es sein letzter Abend als Chefcoach werden würde. Dankend zog er nach dem Abpfiff seine Mütze vom Kopf, deutete eine Verbeugung an, nahm Spieler in den Arm und wurde von seiner Mannschaft mit Applaus gefeiert. Einige hatten Tränen in den Augen, schön und traurig zugleich war dieser merkwürdige Abschied. Eine Abschiedsstimmung, wie sie die große Kölnerin Trude Herr einst besungen hat: Niemals geht man so ganz.

Es handelt sich nämlich um eine Trennung, an deren Ende weniger der Trainer als die Herren aus der Klubführung in der Kritik stehen. Fans, Mannschaft und Stöger selbst hatten sich demonstrativ als homogene Einheit präsentiert, in diversen Umfragen äußerten jeweils deutliche Mehrheiten den Wunsch, dass Stöger bleiben möge.

Allerdings brachen zunehmend Gräben zwischen der Klubspitze auf der einen und Mannschaft, Trainer und Fans auf der anderen Seite auf. Dieser Konflikt gipfelte am vorigen Donnerstag in Stögers Aussage, dass der Klub sich "von seinen Werten gelöst" habe. Darauf spielte Wehrle wohl an, als er am Sonntag erzählte, dass in den vergangenen Tagen "einiges passiert" sei, und dass sich "Dinge verändert haben, auch beim Peter".

Wie dem auch sei, in jedem Fall ist dieser besondere "Effzeh", den so viele Menschen in den vergangenen vier Jahren fest ins Herz geschlossen hatten, für den sie nach 20 Jahren menschlichem Versagen und Dauerchaos endlich wieder ungetrübten Stolz empfinden konnten, mit dieser Trennung ausgelöscht. Es waren der im Oktober zurückgetretene Sportdirektor Jörg Schmadtke und der österreichische Trainer, die mit ihrem Sachverstand und ihrem Wesen einen Klub mit schlüssigem Konzept, konstruktivem Arbeitsklima und viel Menschlichkeit geschaffen haben. Ohne den alten Größenwahn, ohne die Verbohrtheit und ohne die Einfallslosigkeit früherer Jahre. Und wie der Klub ohne das Duo aussehen könnte, deutet sich auch schon an.

Verein bildet wieder die alten Muster aus

Bereits die Idee, ein größeres Stadion zu bauen, ohne die Pläne für die Stadt, ihre Einwohner und die Fans transparent zu machen, sorgte im Frühjahr für viel Ärger. In erstaunlicher Offenheit drohte der Klub sogar damit, die Bürger auf den Betriebskosten der noch längst nicht abbezahlten Arena in Müngersdorf sitzen zu lassen. Hinzu kamen Vorgänge, wie die diplomatische Ungeschicklichkeit, mit der Vizepräsident Harald Schumacher den Plan heraus posaunte, Horst Heldt als Sportdirektor zu verpflichten. Das Vorhaben scheiterte krachend.

Eine Gruppe Kritiker, die den Verkauf von Vereinsanteilen erschweren wollte, wurde ziemlich rüde angegangen, und am vorigen Freitag traf sich ein Mitglied des "Gemeinsamen Ausschusses", der die Funktion eines Aufsichtsrates hat, mit Dietmar Beiersdorfer, der als Favorit auf den vakanten Posten des Sportdirektors gilt. In einem Hotel mitten in der Stadt, auch das wirkte wenig professionell.

Sogar in der sportlichen Leitung erleben die Kölner gerade eine geradezu kuriose Wiederholung eines besonders finsteren Kapitels ihrer Geschichte: Schon während der letzten Abstiegssaison 2012 trennte der Klub sich zunächst von Sportdirektor Volker Finke und kurz darauf von Trainer Stale Solbakken. Ohne die beiden Leute mit dem größten Detailwissen über die Mannschaft, die menschliche Seite der Spieler, sportliche und persönliche Entwicklungen, war nicht nur der Abstieg besiegelt, sondern auch ein enttäuschendes Übergangsjahr in der Zweiten Liga.