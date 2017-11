Historischer Fehlstart für Köln und Trainer Stöger Sind die noch zu retten?

Öffentliches Lob für Peter Stöger war noch vor Kurzem allgegenwärtig, mittlerweile ist es selten geworden. Aber das heißt nicht, dass es völlig verschwunden ist. Vergangene Woche appellierte einer der größten Trainer der vergangenen Jahre an die Vereinsführung des 1. FC Köln, sie möge bitte an ihrem Coach festhalten: "Er leistet sehr gute Arbeit", sagte Arsène Wenger, Teammanager des FC Arsenal: "Und ein starker Verein steht auch zu seinem Trainer, wenn es nicht so gut läuft."

Nun muss man dabei zwei Dinge bedenken. Erstens: Trainerkollegen pflegen einander grundsätzlich nicht zu kritisieren, insbesondere wenn sie, wie in diesem Fall, gegeneinander antreten. Zweitens: "Nicht so gut" ist die Untertreibung des Jahres.

Zwei Punkte hat der FC aus zwölf Spielen geholt. Vor dem Duell mit Hertha BSC am Abend (18 Uhr, TV: Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht der Klub unter massivem Druck.

In der Historie der Bundesliga hat es nur eine Mannschaft gegeben, die zu diesem Saisonzeitpunkt schlechter war: Der 1. FC Saarbrücken hatte 1963/1964 ebenfalls zwei Punkte gesammelt, aber ein noch mieseres Torverhältnis (-22) als Köln (-19). Dessen Geschäftsführer Alexander Wehrle hat den direkten Klassenverbleib auch schon abgehakt. Es gehe angesichts von acht Punkten Rückstand auf den Tabellen-Fünfzehnten Hamburg nur noch um den Relegationsplatz, das müsse man jetzt schon so deutlich sagen. Logisch.

Überraschender ist dagegen, dass Köln weiter auf Stöger setzt, der seit Juni 2013 im Amt ist. Ein Tief wie das des FC bringt Trainer meist zu Fall, es brauche einen neuen Impuls, heißt es dann oft. Zuletzt zu beobachten war das in Bremen, wo Alexander Nouri durch Florian Kohfeldt ersetzt wurde. Am Wochenende gewann Werder unter ihm zum ersten Mal in dieser Saison ein Bundesligaspiel.

In Köln aber bleibt es bislang ruhig. Eine Krise solchen Ausmaßes, und der Verein hält am Coach fest - hat es das überhaupt schon gegeben in der Ligageschichte?

Es hat, zweimal. Saarbrücken in jener Saison 1963/1964 und 1860 München 1977/1978, jeweils durften die Trainer trotz zweier Punkte aus zwölf Partien weiterarbeiten. Für den FC ist das, was die Klubs dann erlebten, kein gutes Omen: Saarbrücken und die Löwen stiegen am Saisonende ab.

Diese Vereine sind zugleich die einzigen anderen Bundesligisten neben Köln mit einer derart schwachen Punkteausbeute nach zwölf Spieltagen. Weitet man die Suche auf Teams mit zumindest ähnlich schwachen Starts aus, landet man beim HSV. Die Hamburger haben in der Vorsaison trotz Katastrophenauftakts die Klasse gehalten. Allerdings hatten sie nach dem 12. Spieltag zwei Punkte mehr als Köln, der Rückstand auf den Relegationsrang war geringer (vier Punkte statt sechs), und sie haben den Trainer ausgetauscht, Markus Gisdol ersetzte Bruno Labbadia.

Wer die Liste der historischen Ligafehlstarts durchgeht, findet kaum Mutmacher. Mit demselben Coach durch eine Startkrise kölschen Ausmaßes gehen, und zwar erfolgreich, das hat es nur 1983 gegeben. Ausgerechnet Rivale Leverkusen trennte sich nicht von seinem Coach, Dettmar Cramer. Damals gewann Bayer am dritten Spieltag und dann monatelang gar nicht mehr, nach zwölf Partien stand das Team, wie der FC heute, auf dem letzten Platz. Allerdings hatte Leverkusen, wenn man auf die damaligen Ergebnisse die seit gut 20 Jahren gültige Drei-Punkte-Regel anwendet, drei Punkte mehr als Köln sowie einen Punkt weniger Rückstand auf den Relegationsplatz. Bis Mitte der Neunzigerjahre gab es für einen Sieg lediglich zwei Punkte.

Die Wende schafften Trainer Cramer und seine Mannschaft ausgerechnet am 13. Spieltag. Bis zur Winterpause holten sie dann acht Punkte aus fünf Partien, am Saisonende wurde Bayer Elfter. Köln kann das als Mutmacher nehmen für die Partie gegen Hertha BSC. Viele andere gibt es schließlich nicht.